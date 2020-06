La inmensa nube de polvo del desierto del Sahara que arropa a todo el Caribe y que en Puerto Rico está en su pico máximo desde esta madrugada llega con un particulado que puede afectar a pacientes de asma y alergias, pero también a personas sin ningún problema de salud debido a que la calidad del aire es insalubre.

Se trata de una masa de aire que trae consigo metales e irritantes no específicos, así como compuestos volátiles orgánicos, pero también nutrientes como sulfato, hierro y fósforo.

“Es un particulado histórico en cuanto a cantidad. Pero ahora se debe estudiar si el contenido que trae ha variado. (En ocasiones anteriores) tenía alrededor de 13 irritantes y 11 alergenos”, explica el alergista e inmunólogo Rafael H. Zaragoza Urdaz, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Médicos Alergistas (APMA).

De hecho, el médico resalta la importancia de que todas las personas se protejan de este particulado usando medidas de barrera, como la mascarilla, si van a salir y si es paciente de asma o de algún otro problema respiratorio, usar sus medicamentos.

“Se debe determinar y estudiar la reactividad que este particulado tiene en los pacientes para ver cuál es la fracción alergénica porque van a reaccionar de manera más exagerada”, agrega el alergista.

Cabe resaltar, sin embargo, que al polvo que viene de África “se le han atribuido muchas cosas que no son correctas”, señala el microbiólogo Benjamín Bolaños, catedrático asociado del Departamento de Microbiología del Recinto de Ciencias Médicas y director de Estación de San Juan y Caguas de Aeroalergenos de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología (AAAAI).

“Por ejemplo, no tiene sentido decir que trae hongos debido a que con las temperaturas tan calientes de África no hay casi hongos y es muy seco para que pueda crecer. De hecho, cuando llega esa masa de aire a Puerto Rico los hongos en la isla no se liberan debido a que el polvo absorbe la humedad del ambiente que necesitan los hongos para poder liberar sus esporas”, explica el microbiólogo, quien destaca que hoy solo había un nivel muy bajo de 4,000 esporas “que es prácticamente nada”.

No obstante, resalta que el polvo sí puede tener un particulado al que se le pegan endobacterias, endotoxinas y contaminantes del ambiente como el hollín, que usan el polvo como vehículo “para llegar al pulmón y causar algún tipo de inflamación y de problemas respiratorios”.

De hecho, el polvo de África es un desencadenante de asma en Puerto Rico, según lo han constatado estudios clínicos. “Se ha demostrado que por un microgramo por metro cúbico de polvo de África se aumenta en 1.4% los casos de asma. En una población de 400,000 pacientes con asma en Puerto Rico, serían alrededor de 5,600 casos de asma por ese aumento de un solo microgramo. Pero estamos hablando de que las concentraciones pueden ser tan altas como 300 microgramos. Así que es algo tremendo lo que estamos viviendo y que, obviamente, hay que prestarle mucha atención y estar alertas a la posibilidad de que se descontrole el asma y otros problemas respiratorios”, advierte el doctor Bolaños, mientras recomienda que se tenga en la casa purificador de aire con filtro HEPA porque ayuda a que esas partículas que vienen del exterior se puedan filtrar y no afecten a la persona que está dentro de la casa.

De ahí la importancia, agrega el doctor Zaragoza Urdaz, que los pacientes de asma y de alergias o con otros problemas respiratorios, mantengan sus medidas de control y de rescate. “Si tiene que salir, es importante que tenga algún tipo de barrera, como es una mascarilla para no exponerse a ese particulado”, recomienda el alergista.

Algunas recomendaciones

Tanto los pacientes de asma y alergias, así como aquellos que tienen otros problemas respiratorios deben tomar varias medidas para evitar que sus enfermedades se descontrolen. Pero aun aquellos que no tienen ningún problema deben tomar precauciones debido a que la calidad del aire es insalubre en estos momentos.

- Es importante quedarte en casa y no exponerte al ambiente del exterior. Pero, si vas a salir, debes protegerte con una mascarilla para no exponerte al particulado debido a que puede exacerbarel asma o las alergias crónicas.

- Usa tus medicamentos de acción rápida en caso de tener síntomas agudos.

- Usa en tu casa un purificador de aire con filtro HEPA porque ayuda a filtrar las partículas que vienen del exterior.

Algunos síntomas

Los más frecuentes, tanto en niños como adultos alérgicos son respiratorios. Entre ellos:

Picor nasal y/o de los ojos

Ojos rojos y lagrimeo constante

Secreción nasal

Estornudos

Congestión nasal sin otros síntomas de catarro

Asma, dificultad respiratoria

Presión en la nariz y los pómulos

Ojeras