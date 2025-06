Rosa Ruiz se despide de Puerto Rico cimentando el legado familiar de la Bodega Santiago Ruiz

San Juan, Puerto Rico - En un rincón verde del sur de Galicia, entre colinas y brisas atlánticas, hace 40 años nació un vino albariño con alma. Su creador fue Santiago Ruiz, un hombre que, al jubilarse a los 70 años, decidió apostar por lo que sabía hacer con cariño y sencillez, un vino con el estilo de su tierra. Hoy, su legado no solo perdura, sino que ha cruzado mares, satisfaciendo paladares alrededor del mundo, muy especialmente en Puerto Rico.

En realidad, esta empresaria no tenía planes de trabajar en el negocio familiar que fundó su padre en 1984. “Yo iba a abrir una tienda de decoración, pero la socia me salió mal, por lo que nunca pude abrirla. Al final mi padre me dijo: ‘¿Me ayudas con estos papeles?’. Así empecé, poquito a poquito a trabajar en la bodega, hasta que pasaron casi 40 años y aquí estamos”, indicó Ruiz en una entrevista para El Nuevo Día. Ya en los últimos años, Ruiz atendía visitas a la bodega en la zona de O Rosal, guiaba catas, y mantenía el espíritu de la bodega vivo.