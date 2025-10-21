Opinión
21 de octubre de 2025
83°bruma
GastronomíaBarras y coctelería
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tito’s Vodka comparte recetas de cócteles para celebrar el otoño

La marca creó dos tragos para satisfacer el paladar de los puertorriqueños

21 de octubre de 2025 - 9:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dos cócteles con Tito's Vodka. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Tito’s Handmade Vodka extendió su tradicional celebración del Día del Vodka para convertirlo en una experiencia que dura todo el mes de octubre. Durante el Tito’s Vodka Month, la marca compartió dos de sus recetas exclusivas de cócteles para que los consumidores puedan recrearlas en casa o disfrutar en sus barras favoritas.

Se trata del Otoño de Tito’s y La mula de Tito’s. La marca tiene un calendario completo de actividades que incluyen happy hours en 50 barras participantes, experiencias con La Timbalera y recetas exclusivas de cócteles para disfrutar durante todo octubre.

“En Tito’s Vodka, celebramos mucho más que un destilado; celebramos los momentos que compartimos con nuestra gente y con nuestros negocios locales,” expresó Jeannette Rodríguez, Brand Manager de Tito’s Vodka en Puerto Rico en declaraciones escritas.

“Nos llena de orgullo y agradecimiento ver cómo Tito’s se ha convertido en parte natural de la cultura de celebración en la isla. Por eso decidimos dedicarle no solo un día, sino un mes entero a festejar lo que nos une”, añadió.

Uno de los elementos más distintivos de este año es la presencia de La Timbalera, el carrito-bar móvil creado en colaboración con el artesano puertorriqueño Ángel Torres de ARTSO. Este innovador espacio, que fusiona la tradición cultural con la mixología artesanal, recorrerá diversos puntos de la isla apoyando a negocios locales y llevando el espíritu vibrante de Tito’s directamente a las calles de Puerto Rico.

A lo largo de los años, Tito’s Handmade Vodka ha ganado una gran popularidad en Puerto Rico, convirtiéndose en la opción preferida de muchos por su sabor distintivo y autenticidad.

Conoce las dos recetas

LA MULA DE TITO’s

Una taza de cobre para una tapa de cobre. Cúbrelo con cerveza de jengibre y llámalo un clásico.

Ingredientes:

1½ onza – Tito’s Handmade Vodka

3 onzas – Cerveza de Jengibre

½ onza – Jugo de Lima

1 rodaja – Deshidratado de Lima

Pasos:

  1. Agregue todos los ingredientes a una taza de cobre de Tito con hielo.
  2. Revuelva y decore con una rodaja de lima.

EL OTOÑO DE TITO’s

La clásica mula recibe un cambio de imagen de arce. Es una golosina picante y sutilmente dulce que se sirve mejor en una taza de cobre helada para el máximo refresco.

Ingredientes:

1½ onza - Tito’s Handmade Vodka

4 onzas – Cerveza de Jengibre

1 onza – Maple Syrup

1 onza – Jugo De Lima

1 rodaja – Deshidratado de Manzana

Pasos:

  1. Agregue todos los ingredientes a una taza de cobre de Tito con hielo.
  2. Decorar con una rodaja de manzana.

Para más información sobre las barras participantes y acceder al mapa interactivo de las activaciones, los consumidores podrán visitar la página oficial: titos-vodkapr.com

