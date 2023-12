Las fiestas se acercan y todos ya estamos planificando las reuniones entre amigos y familiares. No faltan los recuerdos en la ecuación y hay recetas y platos que no pueden faltar. No obstante, es una oportunidad para hacer algo diferente y nuevo y salir del menú tradicional.

A mí me encantan los platos típicos y no faltan en mis Navidades, pero también aprecio cuando hay algo novedoso en la oferta. Por eso, cuando planifico los entremeses para las Navidades me gusta aportar algo nuevo y distinto, sin menospreciar los que siempre está en nuestras mesas durante la época. Cuando empiezo a buscar recetas voy a mis libros, al internet y a mi libretita de ayer.

Desde que comencé a cocinar tengo la costumbre de escribir en una libreta los menús de cada fiesta que he ofrecido en casa o ideas que probé en otros lugares y de otros cocineros o cocineras. Para futuras referencias, al lado del menú escribo la opinión y comentarios de todos, si sobró, si gustó, y si fue fácil hacerla. Después, cuando tengo tiempo, transcribo la receta a la libreta (las exitosas, por supuesto.) Para cada fiesta ojeo mis escritos para sacar ideas nuevas.

Siempre me ha gustado cambiar y sorprender a los que llegan a mi mesa, pero a veces no tengo tan buena memoria y escribir estas anotaciones me ayuda a mantener un “récord” de lo que me gustó o preparé, en algún momento.

Yo sé que no todo el mundo tiene tiempo para preparar una libretita tan extensa como la mía, pero les invito a comenzar esas anotaciones de fiestas este año. Les aseguro que cuando chequeen para el día de las Madres o Padres o para el próximo cumpleaños, tendrán una fuente de inspiración tremenda. Para mis próximas actividades las recetas serán del librito. Lo mismo haré cuando vaya de invitada. Creo, hay para todos los gustos y todas las fiestas. ¡A Cocinar! (Comiencen su libretita o sus anotaciones en el “cloud”)

Tartar de pescado tropical

Ingredientes

1 libra pescado fresco puede ser mero, salmón o atún fresco

1 maso de cebollines picaditos

Jengibre fresco

Mangó picadito

Aceite de ajonjolí

Ajonjolí tostado

Sirop de soya, azúcar morena y vinagre blanco (partes iguales cocinar hasta que se ponga espeso)

Aguacate

Platanutres

zumo de limón

Procedimiento

Pela y pica la cebolla muy fina. Si no te gusta mucho la cebolla cruda puedes poner solo media o dejarla un rato en agua con hielo para que no tenga un sabor tan fuerte.

Trocea el pescado en dados pequeños de medio centímetro más o menos.

Para marinar el pescado, pon la soja y el aceite de ajonjolí en un bol grande. Incorpora el pescado, mezcla bien y deja marinar unos 30 minutos.

Pica el aguacate en trocitos pequeños. Pon el aguacate en un bol y echa el zumo de limón y un chorrito de aceite. Añade sal al gusto y mezcla con una cuchara. El limón evitará que el aguacate se oxide y se vuelva oscuro.

Al montar, pon una capa de aguacate

en un aro de emplatar con un plato debajo. Presiona con la cuchara para que quede firme y no te dé problemas al desmoldar.

Haz una segunda capa generosa de pescado y luego, una capa de mango troceado. Con cuidado quita el aro de emplatar.

Esta receta yo la hago orgánicamente con lo que esté fresco. Lo único que siempre es constante es el salmón, cebollines, jengibre y el sirop de soya. Cuando vaya a preparar el sirop de soya no se vaya lejos. Tan pronto comience a hervir, reduzca el fuego y mantenga un hervor casi inexistente. Mueva a menudo. Cuando comience a cubrir ligeramente la cuchara, retire del fuego y deje enfriar. Frío es que espesa.

Decora con el resto de ingredientes y sirve con tostadas o platanutres.

Tortas de Camarón (puede sustituir el camarón por caderas de pollo picaditas)

Ingredientes:

l 2 cucharadas de aceite de oliva con achiote

l 1 cebolla mediana, picada en cubitos pequeños

l 2 dientes de ajo, picados

l 2 tomates pera sin semillas, cortados en cubitos pequeños

l 1/2 libra de camarones pelados y desvenados, cortados en cubitos

l 1 taza de cilantro picado

l Sal pimienta,

l Una pizca de comino

l 2 tazas de masarepa o harina fina de maíz blanco o amarillo

l 1 1/2 a 2 tazas de caldo de pollo tibio

l 1/2 taza de queso fresco del país desmoronado

Procedimiento

l Calienta el aceite de oliva de achiote y sofríe la cebolla, el ajo, los tomates, los camarones, el cilantro, y sazona con un poco de sal, pimienta y comino. Saltee hasta que los camarones estén cocidos (3 a 5 minutos). En un tazón grande, combine el caldo, la mezcla de camarones, la harina de maíz y el queso. Mezclar bien. La masa debe quedar consistente, pero un poco pegajosa. Divida en 10 a 12 porciones. Formar pequeñas tortas. Y colocar en una bandeja hasta el momento de terminar y servir. Saltee en una sartén ligeramente engrasada hasta que se doren ligeramente por cada lado. Servir con la salsa guasacaca.

Nota: Añada el caldo comenzando con una taza y agregue, según la masa necesite. Si va a hacer las tortitas en bocados pequeños, forme la masa en rollo largo con ayuda de papel plástico o de aluminio. Al formar el rollo, corte en ruedas de 1/4 a 1/2 pulgada de grosor. Guarde en la nevera tapadas hasta listas para platear y servir. Se puede calentar al horno a 375 grados por 20 minutos volteando una vez.

Salsa de guasacaca

Ingredientes

l 3 dientes de ajo fresco

l 1 manojo de perejil

l 1 manojo de cilantro

l 1/2 jalapeño

l 1/4 cebolla blanca

l 1/2 aguacate

l 2 pizcas de sal

l 2 cucharadas de vinagre blanco

l 2 cucharadas de aceite de oliva

l 2 cucharadas de agua

Instrucciones

¡Esta es la mejor parte! Esta receta es rápida y fácil de preparar. Coloque todo en un procesador de alimentos o una licuadora y procese hasta obtener la consistencia deseada. Pruebe y ajuste la sazón. Puede prepararlo con anticipación, pero asegúrese de mantenerlo tapado en el refrigerador hasta por tres días.

Empanadas de queso de cabra y mermelada de tomates y pimientos

Ingredientes:

Para la masa (hay estupendos discos de empanadas en el mercado que son muy fáciles de usar)

Queso de cabra y mermelada de tomates (receta a continuación)

Para rellenar:

Coloque la mermelada y el queso en el centro del disco. Unte los lados con huevo batido o agua y doble por la mitad sobre el relleno. Pellizque los lados para asegurar y refrigere mientras trabaja en el resto de la masa.

Deje reposar las empanadas durante

15 minutos antes de freírlas.

Fría hasta que estén doradas volteando a la mitad de la cocción (tardan unos 3-4 minutos en freír por completo).

Para la Mermelada de tomates y pimientos

Ingredientes

5 a 6 tomates peras

2 pimientos morrones asados escurridos

Cáscara de china

1- 1 ½ taza de azúcar

Procedimiento

Cortar bien pequeño los pimientos y los tomates. Colocar en cacerola con la cáscara de la china y calentar hasta que empiece a evaporar un poco la humedad. Añada una taza de azúcar y cocine moviendo hasta que comience a hervir, reduzca el fuego manteniendo un hervor suave hasta brilloso y espeso (añada más azúcar de ser necesario). Elimine la cáscara y deje reposar.

Nota: La mermelada de tomates y pimientos es fácil de hacer y guarda muy bien. Puede añadirle sabor a adicional con cáscara de china o hierbas frescas como albahaca, menta, romero u orégano brujo. La cáscara se le añade cuando vaya a comenzar la receta y las hierbas, cuando comience a espesar para que dé mejor sabor.