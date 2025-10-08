Fundación Mujeres con Sazón anuncia su primera pastelada
Conoce los requisitos para poder participar de este encuentro culinario en Jayuya
8 de octubre de 2025 - 4:55 PM
La Fundación Mujeres con Sazón de la chef puertorriqueña Marilyn López, anunció el evento especial: “Primera pastelada mujeres con sazón en Jayuya” y que se llevará a cabo el próximo sábado, 18 de octubre.
Esta primera edición busca salvaguardar la tradición de los pasteles puertorriqueños y compartir sus recetas desde cualquier punto de la Isla, además de mantener y preservar la tradición de las pasteladas en los hogares boricuas.
“Para esta primera edición de la pastelada se escogerán a las doce primeras mujeres que se registren, para que nos unamos y compartamos su receta del plato más buscado en las Navidades: los pasteles”, indicó la chef Marilyn López, presidenta de la organización sin fines de lucro.
Las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Las candidatas deberán enviar un correo electrónico a mujeresconsazon@gmail.com con su nombre, pueblo y una breve nota explicando por qué sus pasteles son los mejores de su familia.
Las seleccionadas serán notificadas con los detalles de hora y lugar del evento.
Según se indicó, los pasteles que se realicen durante la actividad serán donados a la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sobrevivientes en instituciones como: Casa Julia, Casa de Todos, Casa de la Bondad, Capromuni I y II, Hogar La Piedad, Hogar Nueva Mujer y Hogar Ruth.
“Esta pastelada no solo será una aportación a la historia culinaria de nuestro país, sino también cumpliremos con una misión social. Crearemos una unión social y cultural alrededor de nuestra gastronomía, que nos representa todo el año y mucho más latente en la Navidad.”, concluyó la chef.
