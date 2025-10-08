Fundación Mujeres con Sazón anuncia su primera pastelada

La Fundación Mujeres con Sazón de la chef puertorriqueña Marilyn López, anunció el evento especial: “Primera pastelada mujeres con sazón en Jayuya” y que se llevará a cabo el próximo sábado, 18 de octubre.

Esta primera edición busca salvaguardar la tradición de los pasteles puertorriqueños y compartir sus recetas desde cualquier punto de la Isla, además de mantener y preservar la tradición de las pasteladas en los hogares boricuas.

“Para esta primera edición de la pastelada se escogerán a las doce primeras mujeres que se registren, para que nos unamos y compartamos su receta del plato más buscado en las Navidades: los pasteles”, indicó la chef Marilyn López, presidenta de la organización sin fines de lucro.

Las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 50 años o más.

Ser reconocida en su familia como “la mejor haciendo pasteles”.

Compartir sus destrezas y tradiciones en la elaboración de los pasteles.

Los pasteles deberán ser de masa tradicional (de guineo) y rellenos de carne de cerdo, “puramente puertorriqueños”.

Las candidatas deberán enviar un correo electrónico a mujeresconsazon@gmail.com con su nombre, pueblo y una breve nota explicando por qué sus pasteles son los mejores de su familia.

Las seleccionadas serán notificadas con los detalles de hora y lugar del evento.

Según se indicó, los pasteles que se realicen durante la actividad serán donados a la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sobrevivientes en instituciones como: Casa Julia, Casa de Todos, Casa de la Bondad, Capromuni I y II, Hogar La Piedad, Hogar Nueva Mujer y Hogar Ruth.