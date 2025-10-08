Opinión
8 de octubre de 2025
Fundación Mujeres con Sazón anuncia su primera pastelada

Conoce los requisitos para poder participar de este encuentro culinario en Jayuya

8 de octubre de 2025 - 4:55 PM

Chef Marilyn, quien creó la fundación Mujeres con Sazón. (Pablo Martínez Rodríguez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Fundación Mujeres con Sazón de la chef puertorriqueña Marilyn López, anunció el evento especial: “Primera pastelada mujeres con sazón en Jayuya” y que se llevará a cabo el próximo sábado, 18 de octubre.

Esta primera edición busca salvaguardar la tradición de los pasteles puertorriqueños y compartir sus recetas desde cualquier punto de la Isla, además de mantener y preservar la tradición de las pasteladas en los hogares boricuas.

“Para esta primera edición de la pastelada se escogerán a las doce primeras mujeres que se registren, para que nos unamos y compartamos su receta del plato más buscado en las Navidades: los pasteles”, indicó la chef Marilyn López, presidenta de la organización sin fines de lucro.

Las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener 50 años o más.
  • Ser reconocida en su familia como “la mejor haciendo pasteles”.
  • Compartir sus destrezas y tradiciones en la elaboración de los pasteles.
  • Los pasteles deberán ser de masa tradicional (de guineo) y rellenos de carne de cerdo, “puramente puertorriqueños”.

Las candidatas deberán enviar un correo electrónico a mujeresconsazon@gmail.com con su nombre, pueblo y una breve nota explicando por qué sus pasteles son los mejores de su familia.

Las seleccionadas serán notificadas con los detalles de hora y lugar del evento.

Según se indicó, los pasteles que se realicen durante la actividad serán donados a la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sobrevivientes en instituciones como: Casa Julia, Casa de Todos, Casa de la Bondad, Capromuni I y II, Hogar La Piedad, Hogar Nueva Mujer y Hogar Ruth.

“Esta pastelada no solo será una aportación a la historia culinaria de nuestro país, sino también cumpliremos con una misión social. Crearemos una unión social y cultural alrededor de nuestra gastronomía, que nos representa todo el año y mucho más latente en la Navidad.”, concluyó la chef.

Navidadchef Marilyn Lópezrecetas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
