Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Recetas de picadera con sazón boricua para disfrutar del Super Bowl LX

La gran final de la NFL se llevará a cabo el domingo, 8 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 3:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alitas boricuas inolvidables, cuya receta fue creada por el chef Raúl Correa.
Alitas boricuas inolvidables, cuya receta fue creada por el chef Raúl Correa. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Este domingo, 8 de febrero de 2026, los ojos del mundo estarán puestos en Santa Clara, California, para la gran final de la NFL. En esta edición del Super Bowl, los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentarán para decidir quién es el nuevo campeón. Además de la acción deportiva, el evento contará con un atractivo muy especial, ya que el espectáculo de medio tiempo estará a cargo de la estrella puertorriqueña Bad Bunny.

RELACIONADAS

Si planeas recibir invitados en casa para disfrutar del juego, los comerciales o el ‘Half Time Show’, es clave estar preparado con buena comida y bebida. Para ayudarte, te compartimos varias recetas de la iniciativa “Super Bowl con sabor boricua”, donde seis destacados chefs y mixólogos de Puerto Rico presentan opciones creativas y muy fáciles de preparar para tus invitados.

Alitas boricuas inolvidables

Por chef Raúl Correa

I. Adobo boricua real (para 2 a 3 libras de alitas)

Ingredientes

  • 2 cucharadas de sal kosher
  • 1 cucharada de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de ajo rallado
  • 1 cucharadita de cebolla en polvo
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharadita de paprika dulce
  • 1 pizca de comino
  • 1 cucharadita de aceite
  • 1 cucharadita de limón o vinagre
  • 2 cucharadas de maicena

Paso 1

Seca bien las alitas. Adoba con todos los ingredientes menos la maicena. Agrega la maicena al final y mezcla bien. Dejar reposar de 20 a 30 minutos.

Paso 2

Airfryer: 400°F por 18 a 22 minutos , volteando a la mitad. Horno: 425°F por 45 a 50 minutos en rejilla. Fritas: 350°F por 7 a 9 minutos.

II. Salsa de guayaba y cerveza

Ingredientes

  • 1/2 taza pasta o mermelada de guayaba
  • 1/2 taza cerveza lager
  • 1 cucharadita de miel
  • 1 a 2 cucharadas de salsa soya
  • 1 cucharadita de mostaza dijon
  • 1 diente de ajo rallado
  • 1 cucharadita de jengibre rallado
  • 1 cucharada de limón o vinagre
  • Sal al gusto
  • Pique opcional

Paso 1

Reduce la cerveza 2 a 3 minutos. Añade guayaba, miel, ajo, jengibre, soya y dijon. Cocina hasta que espese y quede brillante. Ajusta con limón o vinagre.

III. Acompañante: Pepino y rábano

Ingredientes

  • 1/2 taza pasta o mermelada de guayaba
  • Pepino en tiras
  • Rábano en láminas
  • Limón y sal

IV. Dip de cilantro y lima

Ingredientes

  • 1/2 taza sour cream
  • 1/4 taza mayonesa
  • 1 cucharada de jugo de lima
  • 1 cucharadita de vinagre
  • Cilantro picado
  • Recao picado
  • 1 diente de ajo pequeño
  • Sal y pimienta

Paso 1

Mezcla todo hasta obtener una crema suave.

V. Montaje

  1. Mezcla las alitas crujientes con la salsa caliente.
  2. Sirve pepino y rábano al lado.
  3. Añade el dip.
  4. Termina con limón fresco si deseas.
Tostones con sofrito de azafrán y coco, creada por la chef Natalia Vallejo.
Tostones con sofrito de azafrán y coco, creada por la chef Natalia Vallejo. (Suministrada)

Tostones con sofrito de azafrán y coco

Por chef Natalia Vallejo

I. Sofrito

Ingredientes

  • ½ taza de aceite de oliva
  • 2 cebollas amarillas grandes
  • 4 pimientos de cocinar cubanelle
  • 1 taza de ají­es dulces
  • 1 ½ cabeza de ajo
  • 5 hebras de azafrán
  • 8 hojas de recao
  • ½ taza de cilantro
  • 1 cucharadita de cúrcuma
  • 2 cucharadas de pimentón
  • ½ taza de leche de coco

Paso 1

  1. Cortar los ají­es dulces a la mitad y poner en agua para sacarle las semillas.
  2. Cortar finamente la cebolla, ají­es dulces, ajo y los pimientos cubanelle. En sartén u olla mediana agregar el aceite de oliva y sofreí­r lo antes corado.
  3. Agregar sal, azafrán, cúrcuma y pimentón. Sofreí­r a fuego bajo-medio por aproximadamente 10 minutos.
  4. Agregar la leche de coco y dejar hervir unos 3 minutos.
  5. Bajar el fuego a mí­nimo y cocinar 5 minutos más hasta lograr consistencia cremosa y caramelizada.
  6. Rectificar de sal. Servir con tostones.

II. Tostones

Ingredientes

  • 5 plátanos verdes (*Si no consigue plátanos verdes, puede sustituir por guineos verdes)
  • 4 tazas de aceite de su preferencia para freí­r
  • Sal a gusto

Paso 1

  1. Pelar los plátanos verdes o guineos verdes con la ayuda de un cuchillo cortando las extremidades y haciendo un corte superficial a lo largo del plátano.
  2. Una vez pelado, cortar en rodajas y freí­r en abundante aceite a temperatura 300 F aproximadamente unos 2 a 3 minutos o hasta que estén dorados y suaves.
  3. Escurrir en papel secante. Aplastar con una tostonera o plato sobre una tabla de cortar.
  4. Volver a freí­r en aceite a temperatura 350 F. Añadir sal a gusto.
  5. Disfrutar con el sofrito.
Churros de queso de bola, de la chef Nasha Fondeur.
Churros de queso de bola, de la chef Nasha Fondeur. (Suministrada)

Churros de queso de bola

Por chef Nasha Fondeur

I. Churros

Ingredientes

  • 32 onzas agua
  • 1 libra de mantequilla
  • 1 cucharada de sal
  • 32 onzas de harina de todo uso
  • 5 huevos (aproximados)
  • 32 onzas de queso de bola rallado, fino

II. Salsa de Guayaba y Ron

Ingredientes

  • 8 onzas de pasta de guayaba
  • ¼ taza de ron
  • 2 taza de agua
  • 1 cucharada de jugo de limón

Paso 1

  1. En una olla grande agrega el agua, mantequilla y sal.
  2. Hierve hasta que la mantequilla esté completamente derretida.
  3. Una vez comience a hervir, agrega la harina poco a poco mezclando con una espátula.
  4. Cocina la mezcla de 3 a 5 minutos, moviendo constantemente hasta que se forme una mezcla lisa y uniforme. Debe despegarse del fondo y bordes de la olla.

Paso 2

  1. Transfiere la masa caliente al recipiente de una batidora y con una paleta comienza a batir la masa a velocidad media de 5 a 8 minutos para que la masa enfríe antes de añadir los huevos.
  2. Incorpora los huevos uno a uno, espera a que cada huevo se integre completamente antes de añadir el próximo.
  3. Una vez la masa quede lisa y espesa, añade el queso rallado.
  4. Lleva la masa a una manga pastelera con boquilla de estrella grande.

Paso 3

  1. Calienta aceite para freír a 350°F.
  2. Echa la masa directamente al aceite y fríe hasta que estén dorados y crujientes.
  3. Escurre en papel absorbente.

Paso 4

  1. Mezcla todos los ingredientes en una olla y cocina a fuego medio hasta que la pasta de guayaba se haya derretido por completo y obtengas una consistencia suave y uniforme.
  2. Envásala y úsala como relleno o para “dippear”.

Paloma Sabanera

Por Natasha Sofí­a

I. Ingredientes

Para una jarra (“pitcher”)

  • 10 onzas de Don Q Cristal o Don Q Coco
  • 16 onzas de jugo fresco de toronja rosada
  • 4 onzas de jugo de lima verde
  • 8 a 10 onzas de agua con gas
  • 4 onzas de jarabe simple
  • ½ onzas de solución salina (5%)

II. Servicio

  1. Servir sobre hielo en vaso Collins.
  2. Decorar con rodaja de toronja y borde de sal marina.

Para más recetas y descargar el recetario, accede a: www.superbowlconsaborboricua.com

Super BowlCaliforniaBad BunnyFútbol profesional
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: