Recetas de picadera con sazón boricua para disfrutar del Super Bowl LX
La gran final de la NFL se llevará a cabo el domingo, 8 de febrero de 2026
3 de febrero de 2026 - 3:39 PM
Este domingo, 8 de febrero de 2026, los ojos del mundo estarán puestos en Santa Clara, California, para la gran final de la NFL. En esta edición del Super Bowl, los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentarán para decidir quién es el nuevo campeón. Además de la acción deportiva, el evento contará con un atractivo muy especial, ya que el espectáculo de medio tiempo estará a cargo de la estrella puertorriqueña Bad Bunny.
Si planeas recibir invitados en casa para disfrutar del juego, los comerciales o el ‘Half Time Show’, es clave estar preparado con buena comida y bebida. Para ayudarte, te compartimos varias recetas de la iniciativa “Super Bowl con sabor boricua”, donde seis destacados chefs y mixólogos de Puerto Rico presentan opciones creativas y muy fáciles de preparar para tus invitados.
Por chef Raúl Correa
I. Adobo boricua real (para 2 a 3 libras de alitas)
Ingredientes
Paso 1
Seca bien las alitas. Adoba con todos los ingredientes menos la maicena. Agrega la maicena al final y mezcla bien. Dejar reposar de 20 a 30 minutos.
Paso 2
Airfryer: 400°F por 18 a 22 minutos , volteando a la mitad. Horno: 425°F por 45 a 50 minutos en rejilla. Fritas: 350°F por 7 a 9 minutos.
II. Salsa de guayaba y cerveza
Ingredientes
Paso 1
Reduce la cerveza 2 a 3 minutos. Añade guayaba, miel, ajo, jengibre, soya y dijon. Cocina hasta que espese y quede brillante. Ajusta con limón o vinagre.
III. Acompañante: Pepino y rábano
Ingredientes
IV. Dip de cilantro y lima
Ingredientes
Paso 1
Mezcla todo hasta obtener una crema suave.
V. Montaje
Por chef Natalia Vallejo
I. Sofrito
Ingredientes
Paso 1
II. Tostones
Ingredientes
Paso 1
Por chef Nasha Fondeur
I. Churros
Ingredientes
II. Salsa de Guayaba y Ron
Ingredientes
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Por Natasha Sofía
I. Ingredientes
Para una jarra (“pitcher”)
II. Servicio
Para más recetas y descargar el recetario, accede a: www.superbowlconsaborboricua.com
