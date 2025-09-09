Tres deliciosas formas para preparar el salmón

El salmón es una de las proteínas más populares cuando de pescado se trata, pues su sabor y gran fuente de beneficios la convierten en una de las favoritas. Además, puede prepararse de diferentes formas, ya sea a la plancha, al horno, en salsa, entre otros muchos.

Por eso, si necesita inspiración para preparar el salmón de una manera diferente y deliciosa, aquí le dejamos tres recetas diferentes:

Salmón con limón y miel

Ingredientes

2 lomos de salmón sin espinas

2 cucharadas de miel

2 dientes de ajo

1 limón

Aceite de oliva virgen extra

Un poco de romero.

Preparación

En primer lugar, debe precalentar el horno a 390 grados. Luego, en un recipiente exprima y ralle limón. En otro recipiente ponga la miel, el aceite y los ajos picados y mezcle.

Salpimiente los filetes de salmón y con un pincel de cocina agregue la mezcla de la miel y el limón. Después, hornee el salmón por 10 minutos.

Finalmente, emplate y espolvoree un poco de romero.

Salmón con leche de coco

Salmón en leche de coco. (Shutterstock)

Ingredientes

4 lomos de salmón sin espinas

400 g de leche de coco

Zumo de 1 limón

1 cebolla pequeña

Pimienta

Sal

Aceite de oliva

Preparación

No olvide salpimentar los lomos de salmón y en una sartén con un poco de aceite póngalos saltearlos por un par de minutos a fuego medio. Luego, en otro sartén, ponemos la cebolla cortada en cuadrados pequeños. Cuando esté transparente, añadimos la leche de coco, el zumo de limón y salpimentamos.

Deje que se reduzca la mezcla y agregue el salmón. Hornee todo por 15 minutos y sirva.

Salmón a la naranja

Salmón a la naranja. (Shutterstock)

Ingredientes

2 lomos de salmón sin espinas

Cebollines

Zumo de 1 limón

Ajo

Aceite de oliva

Azúcar

Preparación

Esta receta es muy fácil y necesita de pocos ingredientes. En primer lugar, es dorar los filetes de salmón con un poco de aceite de oliva. Luego, resérvelo y en la misma sartén agregue cebollines y ajo picado con un poco de aceite de oliva.

Cuando estén transparentes, agregue el zumo de limón y un poco de azúcar y cuando se reduzca agregue los filetes. Cocínelo juntos por unos minutos a fuego lento.

Finalmente, emplate y disfrute.

Beneficios del salmón

En general, el pescado es una buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales, y el salmón no es la excepción. Pero también aporta otros beneficios específicos.

Mejora la salud del corazón. Los ácidos grasos omega-3 son beneficiosos para el corazón porque pueden disminuir la presión arterial, reducir los triglicéridos y reducir el colesterol “malo”.

Mejora la función cerebral. Agregar incluso una pequeña cantidad de salmón a su dieta podría ayudar con el pensamiento y la memoria, o lo que los médicos llaman “función cognitiva”.

Mejora la salud mental. El salmón también es rico en vitamina D, que, según estudios, es crucial para la salud mental.

Aumenta la masa muscular. Contiene proteínas y ácidos grasos omega-3, importantes para el desarrollo muscular.