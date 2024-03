Brazo Gitano Franco: Más de un siglo de sabor

“Los tres vinieron de Asturias. Entonces, ellos se establecieron y fueron adquiriendo sus cositas. Todos vivían en una estructura atrás que ya no está y había una mesa como de 22 españoles, arriba. El caso es que ahí es que ellos fueron creciendo y, entre una cosa y otra, cuando don Enrique se muere, ellos compran el negocio en el 1940″, apuntó.

De inmediato, mencionó que, “mi prima en Asturias hacía un brazo gitano; los domingos era que lo enrollaba. Pero no le echaba azúcar sino crema, era bien ancho. Dicen que antes eso era un postre los domingos en España”.

“Yo estoy aquí desde que nací, con mi papá. No trabajo en la elaboración (del producto) sino como administradora del negocio”, aclaró la también madre de cuatro hijos.

“Aquí siempre hemos mantenido la calidad del producto y cada día hemos sacado nuevos sabores. Nosotros empezamos con guayaba y después crema. Ahora pensamos sacar parcha, estamos en eso. Las guayabas las traían del campo en latones, no es como ahora que vienen de Costa Rica”, lamentó.

“No pienso en el mañana, yo siempre me he dedicado a trabajar. Hay que vivir el día porque el mañana no se sabe. Esto es mi vida”, concluyó.