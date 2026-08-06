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Imagery Estate Winery lleva el arte del Valle de Sonoma a cada copa

El experto Daniel Khan asegura que las nuevas generaciones buscan explorar regiones, estilos y etiquetas con identidad propia

6 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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Vinos de la bodega californiana Imagery Estate Winery. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La forma de disfrutar el vino continúa evolucionando de la mano de nuevas tendencias y de consumidores cada vez más curiosos por aprender, pero, sobre todo, por degustar.

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En entrevista con El Nuevo Día, el vicepresidente de Ventas Internacionales de Imagery Estate Winery, Daniel Khan, habló sobre esos cambios, la importancia del arte en la identidad de la bodega y compartió recomendaciones para quienes desean adentrarse en el mundo del vino.

Con una amplia experiencia en mercados internacionales, Khan aseguró que, más allá de la calidad del producto, el consumidor actual busca una conexión más profunda con cada botella que elige.

“Tanto en Canadá como en el Caribe y Latinoamérica, el consumidor busca una historia auténtica y experiencias. Por supuesto, busca valor, pero también es un consumidor inteligente… Quiere saber de dónde proviene el vino y conocer la historia detrás de la marca”, comenzó expresando Khan.

Esa filosofía forma parte de la esencia de Imagery Estate Winery, una bodega del Valle de Sonoma en California que combina el carácter de su terroir con una visión artística y contemporánea, reflejada en las etiquetas de sus vinos, entre ellos Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir y Cabernet Sauvignon.

“Además, está interesado en descubrir nuevas regiones y explorar diferentes estilos de vino, hemos visto un creciente interés por vinos más frescos y refrescantes. Claro, siguen existiendo consumidores que prefieren variedades clásicas como Chardonnay o Cabernet, y eso no va a desaparecer...”, aseguro.

Para Khan, estos cambios también responden a una transformación en la manera en que las personas integran el vino a su vida cotidiana, dejando atrás la idea de que solo debe disfrutarse en ocasiones especiales.

“Sin embargo, el vino ya no se consume únicamente en ocasiones formales… Y ese es un momento muy interesante para la industria”, destacó.

A ese interés por vivir experiencias diferentes, Imagery Estate Winery suma un elemento distintivo al incorporar obras de artistas contemporáneos en sus etiquetas y promover el vino como una experiencia que integra arte, gastronomía y cultura.

Se trata de una vistosa y colorida propuesta, -como sacada de un museo- que ha fortalecido la conexión del consumidor con la marca.

“Imagery Estate Winery es una finca hermosa. El enólogo Joe Benziger, junto al artista Bob Nugent, creó la idea de invitar a diferentes artistas a realizar una obra de arte original para cada vino de la finca. Y los vinos que están disponibles aquí en Puerto Rico continúan ese legado”, anadio el experto, quien recientemente ofrecio una cata exclusiva en The House Wine, Beer & More, en Condado y pudo conversar con los amantes del vino en la isla.

Para quienes desean dar sus primeros pasos en el mundo del vino, Khan recomienda dejar a un lado la idea de que se trata de una bebida reservada para expertos o para ocasiones especiales.

“Lo primero es recordar que el vino puede disfrutarse en cualquier momento. No tiene que reservarse únicamente para una cena elegante”, reafirmó.

“Tampoco tengan miedo de probar nuevas variedades, diferentes regiones o vinos de distintas denominaciones de origen. Pero, sobre todo, no existe una respuesta incorrecta cuando se trata del vino. Puedes acompañarlo con lo que más disfrutes. El vino está hecho para compartirse con amigos, con la familia o incluso para disfrutarlo solo, con o sin comida”, finalizó extendiendo dicha invitación.

Con un consumidor cada vez más dispuesto a descubrir nuevas variedades, regiones e historias detrás de cada etiqueta, Khan considera que el vino vive un momento de transformación.

En ese escenario, propuestas como la de Imagery Estate Winery buscan demostrar que cada botella puede convertirse en una experiencia que va más allá de la copa, integrando lo mejor del mundo: el arte, la gastronomía y la cultura.

Tags
vinoCaliforniaArte
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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