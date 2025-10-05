Caribe Hilton celebrará un mes entero de creaciones culinarias

San Juan, Puerto Rico - El icónico hotel Caribe Hilton llevará a cabo su popular evento gastronómico “Flavors, A Month of Culinary Discoveries”, por tercer año consecutivo. Debido al éxito rotundo de las ediciones anteriores, Flavors se extiende por todo un mes, del 1 al 31 de octubre de 2025, ofreciendo a locales y visitantes más oportunidades para disfrutar de una experiencia culinaria única.

Cinco de los restaurantes del resort, Caribar, Ocean Restaurant & Lounge, Lola’s Puerto Rican Cuisine, Rústica Ristorante y Morton’s The Steakhouse, ofrecerán menús exclusivos de tres cursos, inspirados este año en ingredientes locales de temporada cuidadosamente seleccionados. Cada establecimiento presentará creaciones que resaltan lo mejor de la cocina puertorriqueña e internacional con un giro contemporáneo.

Una experiencia gastronómica única

Los comensales podrán deleitarse con propuestas como: croquetas de bacalao con remoulade de cilantro y pork belly en glaseado de acerola, acompañados de risotto de gandules en Caribar; el clásico corte New York Strip servido con mantequilla de trufa negra o Caymus Cabernet, junto a una cremosa sopa de calabaza local, en Morton’s The Steakhouse; opciones como dorado en salsa de limón con risotto parmesano o un aguacate relleno de ropa vieja, en el menú colaborativo de Rústica Ristorante y Lola’s Puerto Rican Cuisine; así como sabores tradicionales elevados como bacalaítos puertorriqueños y confit de cerdo con salsa de guayaba y queso brie, en Ocean Restaurant & Lounge.

Cada menú incluirá también irresistibles postres como crème brûlée de batata, tres leches de coco o quesito royal, para cerrar la experiencia con un dulce toque caribeño.

Los menús estarán disponibles todas las noches de octubre, en horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., con precios que oscilan entre $45 y $85 por persona, dependiendo del restaurante. Los precios no incluyen impuestos ni propinas.