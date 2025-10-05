Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de octubre de 2025
78°nublado
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Caribe Hilton celebrará un mes entero de creaciones culinarias

Durante octubre, la hospedería llevará a cabo el “Flavors, A Month of Culinary Discoveries”

5 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre los restaurantes que participarán en "Flavors", del Caribe Hilton, se encuentra Ocean Restaurant & Lounge.
Entre los restaurantes que participarán en "Flavors", del Caribe Hilton, se encuentra Ocean Restaurant & Lounge. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

San Juan, Puerto Rico - El icónico hotel Caribe Hilton llevará a cabo su popular evento gastronómico “Flavors, A Month of Culinary Discoveries”, por tercer año consecutivo. Debido al éxito rotundo de las ediciones anteriores, Flavors se extiende por todo un mes, del 1 al 31 de octubre de 2025, ofreciendo a locales y visitantes más oportunidades para disfrutar de una experiencia culinaria única.

RELACIONADAS

Cinco de los restaurantes del resort, Caribar, Ocean Restaurant & Lounge, Lola’s Puerto Rican Cuisine, Rústica Ristorante y Morton’s The Steakhouse, ofrecerán menús exclusivos de tres cursos, inspirados este año en ingredientes locales de temporada cuidadosamente seleccionados. Cada establecimiento presentará creaciones que resaltan lo mejor de la cocina puertorriqueña e internacional con un giro contemporáneo.

Una experiencia gastronómica única

Los comensales podrán deleitarse con propuestas como: croquetas de bacalao con remoulade de cilantro y pork belly en glaseado de acerola, acompañados de risotto de gandules en Caribar; el clásico corte New York Strip servido con mantequilla de trufa negra o Caymus Cabernet, junto a una cremosa sopa de calabaza local, en Morton’s The Steakhouse; opciones como dorado en salsa de limón con risotto parmesano o un aguacate relleno de ropa vieja, en el menú colaborativo de Rústica Ristorante y Lola’s Puerto Rican Cuisine; así como sabores tradicionales elevados como bacalaítos puertorriqueños y confit de cerdo con salsa de guayaba y queso brie, en Ocean Restaurant & Lounge.

Cada menú incluirá también irresistibles postres como crème brûlée de batata, tres leches de coco o quesito royal, para cerrar la experiencia con un dulce toque caribeño.

Los menús estarán disponibles todas las noches de octubre, en horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., con precios que oscilan entre $45 y $85 por persona, dependiendo del restaurante. Los precios no incluyen impuestos ni propinas.

Para mayor conveniencia, los asistentes contarán con estacionamiento bajo techo a solo $3 por las primeras dos horas. Para más información, accede a: www.caribehilton.com/flavors, a través de sus redes sociales: Facebook e Instagram, (@Caribehilton) o en el 787-721-0303.

Tags
Hotel Caribe HiltonSan JuanGastronomía
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Gastronomía
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: