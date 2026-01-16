Celebran en grande la Fiesta del Acabe del Café en Adjuntas

Por siglos, el café ha sido un elemento que no ha faltado en los hogares puertorriqueños, convirtiéndose además por un período de tiempo, en uno de los artículos comerciales más importantes que se producían en la isla. Hoy día, todavía se cultiva el árbol del café en un sinnúmero de pueblos del centro de Puerto Rico, complaciendo el paladar de los consumidores más exigentes.

Con esto en mente, por sexto año consecutivo se llevará a cabo la Fiesta del Acabe del Café de Adjuntas, una celebración que no solo marca el cierre de la cosecha en este municipio, sino que reafirma la identidad, la fe y el orgullo de un pueblo profundamente ligado a la tierra.

La sexta edición de esta celebración se llevará a cabo el 17 y 18 de enero de 2026 en la Hacienda Tres Ángeles, ubicada en la carretera 129, kilómetro 38.4, en el barrio Portillo de Adjuntas. Más que un festival, se trata de un encuentro comunitario que rinde homenaje a los caficultores, exalta la cultura puertorriqueña y reconoce a Dios como guía del trabajo en el campo.

La fiesta del Acabe del Café de Adjuntas regresa este año a la Hacienda Tres Ángeles, luego de haberse celebrado por los pasados dos años en la plaza pública de Adjuntas. (Suministrada)

“Nosotros creamos este evento, número uno para darle gracias a Dios por las cosechas de nuestra tierra que han sido bien productivas. Adjuntas es el municipio que más café produce en Puerto Rico, aproximadamente el 25% del café que se produce en isla y, hace algunos años, nos dimos cuenta que no había una fiesta de acabe del café”, indicó Juan Luis Meléndez Mulero, administrador de Hacienda Tres Ángeles. “Entonces así nace la idea de crear este evento, donde reunimos a todos los cafetaleros de Adjuntas que son invitados y que desean participar. Allí, les damos espacio en nuestras instalaciones, tenemos música típica y de trovadores durante dos días, así como una feria de artesanía y gastronomía local”.

Uno de los momentos más esperados será la visita de los Reyes Magos, que añade un toque especial y familiar a la celebración, conectando la tradición cafetalera con las costumbres culturales de la isla.

Música típica

El programa artístico comienza el sábado, 17 de enero, a las 9:00 a.m. con los actos oficiales, seguido a las 10:30 a.m. por la presentación de los Adoradores de mi Tierra, mientras que a las 12:30 p.m. la agrupación Senderos de Cultura estará en tarima. De igual forma, tocarán para el público los Hermanos de la Cultura, a las 2:30 p.m., Animales Parranderos, a las 4:30 p.m., y culminará con el cierre a las 6:00 p.m.

Por otro lado, el domingo 18 arrancará temprano, a las 8:00 a.m., con el Conjunto Alborada de Altura; continuará a las 10:00 a.m. con Tony Cruz y el Conjunto Típico Alborada; a la 1:00 p.m. una edición especial de El Mañanero; mientras que a las 4:30 p.m. estará la agrupación Cultura Ponceña. El cierre de la actividad será a las 6:00 p.m.

Más allá del entretenimiento, la Fiesta del Acabe del Café es una oportunidad para conocer de cerca el trabajo que se realiza en la Hacienda Tres Ángeles, la cual está en el corazón de la ‘Ciudad del Gigante Dormido’. Allí se cultiva uno de los cafés especiales más reconocidos del mundo, el 100% Arábica, variedad Caturra, único en Puerto Rico, que es el resultado de un proceso cuidadosamente supervisado desde la semilla hasta la taza.

Además de música, entretenimiento, mucho café y sorteos, la Fiesta del Acabe del Café de Adjuntas también contará con varios artesanos de la zona. (Suministrada)

“Somos uno de los mayores productores de café arábico puertorriqueño y uno de los pocos que queda que sus productos son 100% de Puerto Rico”, explicó Meléndez Mulero. “Estamos haciendo cerca de 36 marcas de café, 13 para el mercado norteamericano y 23 para el mercado boricua. Eso nos ayuda a no depender tanto de la exportación como en años anteriores. Hacemos muchas marcas privadas”.

Ese compromiso con la calidad y la sostenibilidad le ha valido reconocimientos internacionales, incluyendo el título de Campeones Mundiales de Turismo otorgado en 2015 por la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, siendo una de solo seis entidades en América en recibirlo, además de convertirse en la primera finca agro-turística certificada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Todos los sábados, a las 10:00 a.m. se ofrecen recorridos guiados con reserva previa (llamando al 787-360-0019) que lleva al público por la hacienda, donde aprenden sobre prácticas agrícolas responsables, conocen el proceso del café desde la cosecha hasta el tostado y, por supuesto, degustan distintas variedades de café. Durante la Fiesta del Acabe del Café no se ofrecerán recorridos guiados.

