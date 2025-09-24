Culinary U regresa con tres días de puro sabor

San Juan, Puerto Rico - No hay nada mejor en la vida que aprender algo nuevo todos los días. Y si se trata de cómo mejorar al cocinar, qué mejor forma de hacerlo que viendo y escuchando a los mejores chefs de Puerto Rico. Como ya es tradición por los pasados 15 años, el evento Culinary U se celebrará durante tres días en el hotel Wyndham Grand Rio Mar, en Río Grande, con la presencia de un sin número de luminarias que brillan diariamente en los mejores restaurantes de la isla.

La edición de este año de Culinary U, comenzará el viernes, 26 de septiembre, con la celebración de “Decant the World” invita a los asistentes a explorar la rica diversidad del vino a través de una experiencia de cata inmersiva que abarca continentes. Organizada por los mejores ‘sommeliers’ y animada por aclamados chefs locales e internacionales, esta velada combina maridajes exclusivos con gastronomía de inspiración global, experiencias interactivas y un ambiente lujoso.

El sábado, 27 de septiembre, de 12:00 a 7:00 p.m., se llevará a cabo el evento estelar a cargo de cerca de 25 chefs, ‘sommeliers’, mixólogos y líderes culinarios, quienes guiarán y enseñarán a los amantes del buen comer. Entre los chefs que estarán presentes están Carlos Portela (Orujo), Juan Peña (Hotel Vanderbilt), Mario Pagán (Maro / Chayote / La Central), Ariel Rodríguez (Rest Ariel), Robbie Felice (Pasta Ramen, NY & LA), Nasha Fondeur (The Condado Collection), José Meléndez (Yoko | Nuna) y Nicky Fas (Bambina), entre otros.

“Para mí, Culinary U es bien importante por, aparte de que soy muy orgulloso y apasionado con la profesión, me brinda la oportunidad de interactuar con nuestros clientes”, indicó el chef Juan Peña, quien mostrará cómo prepara su famoso fricasé Peña con cabro del país. “Casi siempre estamos metidos en las cocinas y esto realmente brinda una conexión directa con personas que gustan y admiran nuestro trabajo. En un momento dado, se forma casi un conversatorio donde les explico a los presentes una receta y también contesto sus dudas”.

De la misma forma, estará otros reconocidos chefs como René Marichal (Bacoa / Argento / Aldeana), Raúl Correa (Bacoa / Tía Dora / Aldeana), Ventura Vivoni (Chulería en Pote), Pacheco (Bacoa / Guapos / Aldeana), Augusto Schneider (Boutique Doubeon), Giovanna Huyke (República), Ramón Carrillo (Executive Chef, Wyndham Grand Rio Mar) y Xavi Toro (Chianina / Rare), entre otros.

“Para mí es un honor formar parte de este evento, porque me gusta salir de la cocina y compartir con el resto de los chefs y con el público en general. Poder estar en un ambiente diferente que no sea el del trabajo, sirve para comparar ideas, conocer lo que están haciendo los otros chefs y ayudarnos mutuamente”, explicó el chef Ventura Vivoni, quien enseñará cómo maximizar el corte de carne New York Prime. “Es también un espacio más íntimo y más dirigido a la educación. Siento que educar es una de las cosas más importantes que un chef debe hacer. En este caso, la dinámica que se da en las clases es bien chévere”.

En opinión del chef Peña, Culinary U también es un buen lugar en el que se demuestra el nivel actual que se puede experimentar en muchos de los restaurantes locales. “De continuar con el impulso que llevamos actualmente, creo que vamos a dar de qué hablar en los próximos años”, destacó el chef ejecutivo del Condado Vanderbilt Hotel. “Se sigue mencionando la estrella Michelin y la lista de los 50 Mejores Chefs, pero si ya llegamos a los premios James Beard, que es una tremenda plataforma, creo que vamos por un excelente camino. Se está cultivando algo muy fuerte para Puerto Rico”.

Chefs Juan Peña y Ventura Vivoni. (SAGAVZN-Gabriel Saldana)

Para cerrar con broche de oro el fin de semana del Culinary U, el domingo, 28 de septiembre, a las 12:00 p.m. dará inicio el Sunday BBQ Cookout. El público disfrutará de una barbacoa frente al mar, a cargo de los mejores ‘pitmasters’ del momento, donde no solo estará disponible exquisitas carnes para degustar, sino que habrá la mejor coctelería artesanal posible. La experiencia se complementará con música en vivo y un gran ambiente de playa.