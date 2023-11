Hace más de 70 años que, don Juan Rodríguez comenzó a elaborar productos de repostería sustituyendo algunos ingredientes por miel de abeja, en un horno de ladrillos que acomodó debajo de su casa en el pueblo de Florida.

Sin pretenderlo, el utuadeño estableció un precedente, que ha pasado de generación a generación hasta llegar a manos de su nieta, Brenda Rodríguez Laureano quien guarda sus recetas como un tesoro invaluable.

Así nació Dulce Masa, una panadería ubicada en la carretera PR-140 de la llamada ‘Tierra del Río Encantado’, propiedad de la fémina de 43 años, a donde confecciona deliciosas tentaciones que se han convertido en la sensación de cientos de personas que visitan el local para saborear su exquisita propuesta.

“Todo esto nace como inspiración de mi abuelo que, en los años 50, con un horno de ladrillo debajo de su residencia, empezó a elaborar dulces y pan. Luego tuvo su panadería y mi papá le siguió los pasos. Mi papá iba llevando los dulcecitos a los comerciantes en una bicicleta”, recordó la florideña de ojos claros.

PUBLICIDAD

Variedad de dulces típicos. (Isabel Ferre Sadurni Photography)

Asimismo, relató que su abuelo trabajó para la antigua Hacienda Los Márquez en Utuado, donde él hacía los panes para los obreros; “(era) un cocinero nato. De ahí se enamora de mi abuela que vive en Florida y se muda para acá”.

“Aquí se estableció y comienza a inventar todo lo que yo hago hoy día, lo cual no tiene ni huevo ni leche. La mayoría de la repostería necesitas huevo para poder confeccionar los dulces, en mi caso, fue mi abuelo quien sustituyó con miel de abeja”, reveló.

La razón para adaptar la receta de los dulces, según Brenda, era que en esa época “había poca materia prima y surge esa idea, entonces, de darle como una estabilidad a todos sus dulces y la consiguió a través de la miel”.

“Las recetas que él escribió yo las conservo, es como un libro dorado y también para mi papá Luis Rodríguez, a quien le dicen ‘Quique el dulcero’. Luego mi papá estudia repostería y se hizo propietario de una panadería en Florida; la panadería Sheila al lado de la plaza pública. Ahí estuvo más de 20 años hasta que cerramos operaciones”, sostuvo.

El concepto de Dulce Masa surgió en 2014.

Galletas elaboradas en Dulce Masa. (Isabel Ferre Sadurni Photography)

“Aquí comencé con el concepto de los dulces típicos y luego me iba con mi papá a distribuirlos con un carrito a los colmaditos del área. Una vez pude ir creciendo poquito, comprando más equipos y seguimos montando la panadería. Esto era la mitad de lo que es ahora”, acotó la egresada en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

PUBLICIDAD

Su propuesta es abarcadora, ya que no tan solo elabora pan y productos de repostería, sino que presenta variedad de dulces típicos, bizcochos, quesos del país y mantecados ‘hechos en casa’, entre otros.

“Nosotros hacemos bizcochos de cumpleaños, quesos del país, dulces, la confitería como son los marrayos, pilones, ajonjolí y todos los dulces típicos de Puerto Rico como la cuca, matahambre, almejitas, besitos de coco, polvorones, mantecaditos, entre otros”, enumeró.

Entre los panes que confeccionan se encuentra “el pan de agua, pan sobao, pan con queso, pan integral, con almendras, con pasas y otros tipos de panes que ya he dejado de confeccionarlos porque no me caben en este espacio”.

(Isabel Ferre Sadurni Photography)

“Vendemos jugos naturales, sin agua y sin azúcar, se exprime (la fruta) y se embotella. Además, tenemos bizcochos, todo tipo de postres como flanes, ‘cheesecake’ y tres leches. Los dulces típicos como las almejas, matahambre y el bizcocho jíbaro se elaboran con la receta original de mi abuelo”, explicó.

Igualmente, sus productos son aptos para el consumo de personas diagnosticadas con diabetes, además de aquellos que tengan dietas bajas en carbohidratos.

“No es una panadería común y corriente, porque tengo alternativas para los diabéticos. También hacemos desayunos, por ejemplo, se hacen ‘omelettes’, revoltillos, avenas, sándwiches y ‘pancakes’. Aquí todas las carnes son asadas, se adoban con 48 horas antes de (cocinarlas)”, expuso.

De otra parte, reveló que la operación genera 22 empleos directos, en su mayoría para residentes en Florida, aunque también hay trabajadores de Barceloneta, Manatí y Vega Baja.

PUBLICIDAD

Sobre el nombre, destacó que, “yo quería buscar un nombre moderno, un nombre que no me encajonara en un solo concepto, sino que fuera tan amplio que yo pudiera ser espontánea y, como todas las masas son dulces, se llamó Dulce Masa”.

Entretanto, confesó que la empresa se prepara para recibir a la cuarta generación, pues, su unigénita “está encaminada para hacer Dulce Masa Healthy. Ella es vegana, no usa azúcar, es bien disciplinada y me encanta porque sería algo genuino y trabajaríamos una línea para atender a esta población que se lo merece”.

Además, adelantó que planifica mudar sus operaciones a finales de 2024, a un nuevo espacio que adquirió y que está acondicionando arduamente.

“Si con este poco espacio lo que Dios nos ha permitido hacer, imagínate lo que podemos hacer allá”, concluyó.

Para información: 787-822-5060 o Dulce Masa en las principales redes sociales.