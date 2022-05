Escuchar la frase “chinchorro gastronómico” en Villalba es trasladar mentalmente -de manera inmediata- a su gente al establecimiento de comida El Karakol, que integra un variado menú criollo combinado con recetas un poco más sofisticadas.

Ese, precisamente, era el anhelo del chef y propietario del concepto, Christian Pérez Santiago: montar su propio restaurante en el que pudiera tener la libertad de confeccionar variedad de platos y cocteles a su modo.

La meta la alcanzó hace dos años, al convertir un antiguo cafetín en el barrio Romero en un espacio caracterizado por tener un ambiente alegre, sencillo e informal que permite a los invitados pasarla bien mientras disfrutan de su arte culinario.

“El Karakol para mí ha sido más que un sueño cumplido. El tener ese espacio donde puedo darle rienda suelta a mi creatividad y brindarle a cada persona esa experiencia gastronómica distinta me llena de satisfacción. Amo lo que hago y estoy muy feliz de poder compartirlo dentro de mi hermoso pueblo de Villalba”, dijo Pérez Santiago.

Tras varios retos económicos, el 3 de enero de 2020, el chef y su esposa y copropietaria, Jeydimar De Lleguaf Santiago, alcanzaron ese sueño.

“Me había llegado el sobrante del préstamo estudiantil, que había hecho en ese semestre, que lo quería para viajar porque era mi último año. Entonces, fue ese dinero el que usamos para pagar la renta de la mitad del año para poder asegurarlo (el negocio). Lo que hicimos fue pagarlo con ese dinero y todo lo demás del negocio pues fue con cosas recicladas, cosas que nos regalaban”, contó De Lleguaf Santiago.

El “chinchorro gastronómico”, como le llaman, fusiona la comida criolla creativa y ofrece como resultado las croquetas de fricasé de pollo con mayonesa de paprika; las Karakol Quesadillas, quesadillas de pollo o carnitas con pico de gallo, tocineta, salsa de tamarindo y chipotle; los Mac & Cheese, de longaniza de pollo, queso gouda ahumado y maduros; La Karola Bowl, arroz mamposteao, pechuga a la plancha, aguacate, ensalada, pico de gallo y huevo frito; y el Karakol Burger a Caballo, carne de res, queso americano, ensalada, tocineta y cebolla lila encurtidas.

Entre las opciones de mariscos y pescados elaboran como aperitivo los camarones sicilianos. También, el ceviche de pescado y camarones.

Su postre estrella es el créme brûlée de pata de gallina, uno de los más curiosos y pedidos, según De Lleguaf Santiago.

Otro de los espacios creativos del negocio villalbeño es la barra donde elaboran cocteles como los Godiva Martini y Cucumber Collins.

Durante los fines de semana, preparan sus famosos especiales que varían según la disponibilidad de productos locales. De hecho, algunos de estos son El Jibarito, de Luis Rivera, quien les vende el cilantro, viandas, miel y chinas; Ángel “Kolo” Torres, les suple plátanos, limones, chinas, toronjas y cilantros; y Valle Verde Liquor Store, los licores para crear los cócteles y cervezas.

Durante algunos fines de semanas traen grupos de música en vivo y celebran noches de karaoke que suma diversión al ambiente.

El local, ubicado en el barrio Romero, en Villalba, opera jueves de 2:00 p.m. a 12:00 a.m.; viernes y sábados de 2:00 p.m. a 2:00 a.m., y domingos de 12 p.m. a 12:00 a.m. Para información, puede llamar al 787-923-7439.