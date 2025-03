“Mi cocina es un poco francesa, pero utilizo influencias japonesas y chinas en mis platos. Pero, también me gusta jugar con la combinación de carne y pescado, algo que mostré aquí en Puerto Rico, y me esfuerzo por lograr que cada plato tenga una armonía de sabores que deleiten todos los sentidos”, explicó Gratama, que visitó la isla junto a su esposa e hija. “Por eso, muestro sabores cálidos, fríos, crujientes, un poco dulces, ácidos y salados. Me gusta dejar saborees muy agradables en la boca”.