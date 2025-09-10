Opinión
10 de septiembre de 2025
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La locura del “pumpkin pie spice” invade a Puerto Rico

Sin duda, la presencia de este ingrediente es un signo inconfundible de que el otoño llegó

10 de septiembre de 2025 - 11:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Estados Unidos y Puerto Rico las calabazas son representativas de esta temporada. (Shutterstock)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El otoño está a la vuelta de la esquina y el ambiente se prepara para el final del año, la temporada no puede ser la misma sin algunos colores y sabores como el del “pumpkin spice” (especia de calabaza), el cual se ha convertido en todo un fenómeno gastronómico.

Hoy día hay cientos de productos con este sabor, y cada vez se vuelve más representativo del otoño. Lo puedes encontrar en bebidas, pan, cereal, jarabes y comida en general.

En Estados Unidos y Puerto Rico las calabazas son representativas de esta temporada, desde el color, hasta el hecho de que se tiene la tradición de tallarlas y adornarlas en fechas como Halloween. Es por eso que el sabor a especia de calabaza ha llegado tan lejos.

Conoce dónde ya comenzaron a vender productos hechos con calabaza en Puerto Rico:

Krispy Kreme

“Pumpkin Spice en su punto: sabrosas, dulces y tan irresistibles como la temporada”, fue la manera en que la compañía multinacional de donas dio a conocer la llegada del sabor a la isla.

Starbucks

“Fall llegó con el sabor que tanto anhelabas. Pumpkin Spice Latte y más favoritos de temporada ya están en tu Starbucks más cercano. Ven por lo tuyo”, celebraron en Starbucks.

Baskin-Robbins

Aunque no tiene calabaza, Baskin-Robbins también anunció su sabor de temporada. “El Churro Espresso Caramel llegó justo a tiempo para el otoño. ¿Le vas a dar un try?”, preguntaron.

