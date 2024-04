Pepiniano se distingue por su famoso queso a la plancha

No obstante, su proyecto empresarial se basaba en queso hecho con leche de cabra, pero el ingrediente no estaba disponible en las cantidades que necesitaba. Por eso, tuvo que empezar de nuevo para adaptar el sistema a leche de vaca.

“Se lo comenté a mi hermana (Ana). Entonces, ella me preguntó si sabía algo de esto, pero la realidad es que no, pero le dije: ‘Yo aprendo’. Y ella me respondió: ‘Si eso es lo que tú quieres, yo te ayudo en lo que pueda’”, relató.