Una década de sabores: Serafina San Juan celebra con innovación y excelencia

Condado - El restaurante Serafina San Juan se encuentra de celebración con motivo de su décimo aniversario en Puerto Rico, ofreciendo auténticos sabores italianos que han sabido evolucionar y fusionarse con el toque boricua.

El Nuevo Día conversó con la chef ejecutiva Cathy Bravo, quien desde su llegada al Hotel La Concha tiene la encomienda de salvaguardar y elevar el estándar que ha caracterizado a este icónico espacio italiano ubicado en la avenida Ashford, en Condado.

“Trabajar en Serafina para mí fue un desafío, pues estaba entrando a una cultura –la italiana– diferente a la mía, pero ha sido todo un honor ser parte de esta nueva vía culinaria”, comentó entusiasmada la chef Bravo, quien llegó a Serafina hace algunos meses y cuenta con una trayectoria de más de 10 años en la industria gastronómica.

PUBLICIDAD

Con creatividad, técnica y un firme compromiso con la excelencia tanto dentro como fuera de la cocina, Bravo se ha convertido en pieza clave para mantener viva la esencia de Serafina, a la vez que impulsa nuevas propuestas que refuerzan su lugar como referente gastronómico en la isla, con miras a muchos años más.

“Lo primero que me vino a la mente cuando hablamos del aniversario fue el esfuerzo de todas las personas que hicieron posible este restaurante y lo llevaron al nivel en que se encuentra hoy en Puerto Rico. Estuvieron arduamente trabajando durante los pasados diez años para lograr el éxito actual”, destacó Bravo, quien también fue adiestrada en Serafina New York.

Con la frase “cada mesa es nuestra mejor mesa” como mantra, su deseo es que cada comensal –local o turista– viva la mejor experiencia gastronómica posible.

Al preguntarle sobre los platos que mejor representan su estilo, confesó: “Tengo varios. Una de ellos fue reinventar la burrata, que ya de por sí es un clásico. Aquí la hago con una mermelada de tomate… es algo que llevo años trabajando en mis menús, buscando convertir los vegetales en algo cool”.

Sal! tuvo la oportunidad de degustar algunos de los platos del menú recientemente adaptados con su toque distintivo, como la burrata italiana, el petto di pollo salteado acompañado de spaghetti pomodoro y la lasaña de berenjena vegana con queso vegano, salsa de tomate y pesto. Para cerrar con un dulce placer, no podía faltar el tiramisú –auténtico postre italiano– presentado en una greca, como una oda al lado boricua.

PUBLICIDAD

Lasaña de Berenjena. (alexis.cedeno)

Para quienes visiten por primera vez Serafina, la chef recomienda probar clásicos como:

Eggplant parmesan

Burrata

Tiramisú

La coctelería también ocupa un lugar esencial. Entre los favoritos destacan el Serafina Champagne y su versión en mocktail, ideal para quienes prefieren una opción sin alcohol.

Tiramisú. (alexis.cedeno)

Celebración con brunch

Como parte de la celebración de esta primera década, regresa la serie de Bellissimo Brunch, que se celebrará los últimos dos sábados de cada mes, a partir del próximo 27 de septiembre. El evento contará con un DJ en vivo en la terraza del restaurante, creando el ambiente perfecto. Las reservaciones están disponibles a través de Open Table. Entre las recomendaciones de Bravo para este menú destacan la focaccia sándwich burrata, la frittata de salmón y el French Toast.

Además, se llevó a cabo el evento especial “The Tenth Toast: Serafina San Juan”, en el que los asistentes recibieron en primicia una tarjeta para formar parte de Serafina Society, una membresía diseñada en honor al décimo aniversario y creada para ofrecer experiencias gastronómicas únicas en el corazón del Condado.

Con este nuevo capítulo, Serafina reafirma su compromiso de seguir siendo un espacio donde tradición e innovación se encuentran, celebrando la buena mesa y mirando con entusiasmo hacia el futuro.

El horario de servicio es todos los días de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.