Axilas de colores: la tendencia de belleza más atrevida del momento

El riesgo es el denominador común de las nuevas tendencias de belleza entre los jóvenes, que en la estela de su ídolos lucen cabellos en rubio recesión (con raíces más oscuras), cejas y pestañas en tonos pastel, ojos maquillados con joyas brillantes, vello de las axilas teñido o uñas largas con accesorios en 3D.

“Entre tanta propuesta, los jóvenes desean reforzar su personalidad y marcar la diferencia dentro de su estilo, aunque para ello recurren a prácticas tan extremas como decolorar o teñirse el vello de las axilas u optar por uñas imposibles que condicionan sus hábitos y rutinas laborales y personales”, explica a EFE la psicóloga Candela Fornieles.

Y en esa línea, la española Rosalía, en la última Semana de la Moda de París, sentó cátedra en cuestiones de belleza: ataviada con un conjunto en blanco y negro, la cantante acudió al desfile de Julie Kegels con las axilas sin depilar decoloradas.

Rosalía, en la Semana de la Moda de París, 2025 (Captura de Instagram (@rosalia.vt))

No es una moda nueva. Antes, en 2014, la cantante Lady Gaga lució el vello de las axilas en verde turquesa a juego con una peluca, y en 2015, Miley Cyrus apareció con sus axilas en rosa.

La moda de lucir el vello de la axila toma fuerza. La depilación no es una obligación para la mujer. Sí lo fue para las de generaciones anteriores, aunque muchas de ellas le plantaron cara como Sofía Loren en la época dorada de Hollywood.

Sofía Loren en la época dorada de Hollywood, luciendo sus axilas con vello (Pinterest)

En los años 70 del siglo XX, la cantante Patti Smith también mostró la pelusilla; en los 80, Madonna abanderó la renuncia a la depilación y Julia Roberts, en el estreno de la película Notting Hill en 1993, también mostró sus pobladas axilas.

Y en la estela de poner coto a la depilación, se incluye el entrecejo y las cejas. Por su lado, se llevan las cejas pobladas, naturales y despeinadas a imagen y semejanza de Cara Delevingne.

Teñirse las axilas es una tendencia de moda para las más atrevidas (WGSN)