¿Cuales son los cortes de cabello ideales para las caras redondas?

Si estas buscando opciones para renovar tu “look” y tienes rostro redondo, estas cinco tendencias te pueden ayudar

18 de febrero de 2026 - 11:00 PM

Recortes cabello corto (Shutterstock)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

“Si tus pómulos son pronunciados, tu mandíbula es redonda y tu mentón es suave, entonces tienes cara redonda. A menudo, este tipo de rostros experimentan dificultades para elegir un buen maquillaje o un corte de cabello.

Sin embargo, hay muchos estilos con los que pueden sacarle provecho a sus facciones y obtener una apariencia más armoniosa. Por eso, hoy te presentamos una guía con 5 estilos que elevarán tu look.

1. Capas con fleco cortina

Las capas, sobre todo en cabellos cortos, son un acierto para los rostros redondos, ya que lo enmarcan en puntos estratégicos como los pómulos y la mandíbula.

Si le sumas un fleco cortina, que se abre desde el centro de la cara, se suavizarán aún más tus facciones. Este combo de corte te dará un aspecto dulce y femenino.

2. Corte shaggy

Recortes cabello corto
Recortes cabello corto (Shutterstock)

Si tienes la cara redonda y también el cabello rizado, este corte te encantará. El shaggy da una vibra relajada, recuperando el estilo de los años 70, además de volumen y textura.

Dicho estilo de cabello suaviza los pómulos y evita que la atención se vaya al mentón. La clave es no cortarlo demasiado, sino a la altura de la clavícula o del busto.

3. Corte pixie

Recortes cabello corto
Recortes cabello corto (Shutterstock)

El pixie se recomienda para los rostros redondos porque no solo suaviza sus facciones, sino que les aporta volumen en la parte superior de la cabeza y alarga su apariencia visualmente.

Si quieres conseguir un perfil más afilado, es mejor omitir el fleco en esta opción.

4. Corte en capas largas

Recortes cabello corto
Recortes cabello corto (Shutterstock)

Si lo tuyo no es el cabello corto ni los flecos, entonces amarás esta opción de corte. Las capas largas disimulan los pómulos pronunciados, ya que los “esconden” a la vista.

El secreto es llevar la primera capa por debajo de la mandíbula y el resto se pueden ir dispersando. No importa si tu tipo de cabello es rizado u ondulado; en ambos casos da el mismo efecto.

5. Corte bob asimétrico

Selena Gomez arrives at the Oscars on Sunday, March 2, 2025, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Selena Gomez arrives at the Oscars on Sunday, March 2, 2025, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) (Jordan Strauss)

Por último, el famoso corte bob está en nuestra lista porque hace destacar a las caras redondas de una manera única, al mismo estilo de Selena Gomez.

Para conseguir un mejor efecto, es preferible llevarlo asimétrico, es decir, que la parte de atrás sea más corta que la del frente. Los picos que se forman a los laterales ayudan a afilar el mentón y pronunciarlo más.

El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
