11 de agosto de 2025
89°lluvia ligera
MagacínBelleza
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

De accesibles a lujosos: los 10 perfumes para mujer más vendidos en Estados Unidos

Notas cítricas, frescas y otras más fuertes: hay de todo en este ranking

11 de agosto de 2025 - 1:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hay un clásico que sigue coronándose como el más vendido en Estados Unidos. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

En Estados Unidos, el mercado de perfumes para mujer ofrece una amplia variedad que van desde opciones accesibles alrededor de $30 hasta opciones de lujo que superan los $100.

Estas fragancias se caracterizan por su diversidad aromática, que incluye desde notas frescas y cítricas, recomendadas para estaciones cálidas, hasta esencias más intensas y cálidas, ideales para otoño e invierno.

- Green Tea de Elizabeth Arden: es un perfume vegano, inspirado en el té verde, que combina notas de bergamota y limón, mientras que predominan el jazmín y el apio. Su base está compuesta por ámbar, almizcle y musgo de roble, lo que resulta en una combinación refrescante y equilibrada.

- Libre de Yves Saint Laurent:la fragancia combina esencia de lavanda proveniente de Francia, azahar marroquí, notas de almizcle y vainilla, con un resultado duradero. Es recargable con un frasco de 100 ml compatible con las botellas de 10, 30, 50 y 90 ml que indican. La recarga del perfume permite ahorrar hasta un 41% de vidrio, 67% de metales y 38% de plástico en comparación con botellas no recargables.

- J’Adore de Dior: esta fragancia se caracteriza por un bouquet floral equilibrado, sin que ninguna flor predomine para lograr una composición armoniosa que evoca una flor idealizada. Su composición incluye un acorde de ylang-ylang solar y rosa damascena, complementado por un dúo de jazmín grandiflorum y jazmín sambac.

Consciente - Iris Vainilla, de Adolfo Domínguez, fue pensada para ofrecer un delicioso aroma y, a la vez, demostrar que en el campo de la perfumería se pueden crear alternativas amigables con el ambiente. Es una fragancia vegana, libre de crueldad animal, con un 95% de ingredientes de origen natural y un 97% biodegradabilidad.Empoderada - Pasión, energía y fuerza son adjetivos para describir Q de Dolce & Gabbana, una fragancia frutal ideada para una mujer poderosa, que comparte con quienes le aportan una energía más profunda y realzan su corazón distintivo.Audaz - En la perfumería, así como en el mundo de la moda, el nombre de Jean Paul Gaultier es sinónimo de audacia y eso se ve reflejado en Scandal Le Parfum. Esta versión de temporada viene en un frasco de color rojo sensual y cuenta con notas de caramelo salado y vainilla negra.
1 / 7 | Regalos: aromas con personalidad. Consciente - Iris Vainilla, de Adolfo Domínguez, fue pensada para ofrecer un delicioso aroma y, a la vez, demostrar que en el campo de la perfumería se pueden crear alternativas amigables con el ambiente. Es una fragancia vegana, libre de crueldad animal, con un 95% de ingredientes de origen natural y un 97% biodegradabilidad. - Suministrada

- Yes I Am Eau de Parfum de Cacharel: pertenece a la familia olfativa oriental floral, caracterizada por su aroma especiado, envolvente y cremoso. La salida de esta fragancia combina notas de frambuesa, mandarina, bergamota y limón, que dan paso a un aroma compuesto por flor de jengibre, gardenia, jazmín, ámbar, azahar y rosa. Finalmente, se sostiene con acordes de cardamomo, sándalo, amberwood, benjuí, caramelo, cumarina, regaliz y vainilla. El diseño del frasco está inspirado en un lápiz labial, convirtiéndose en un símbolo de feminidad.

- Olympèa de Paco Rabanne: es una fragancia femenina contemporánea que destaca por su aroma ámbar, fresco y potente, caracterizado por una armonía de vainilla con matices salinos. Su composición olfativa presenta un contraste entre mandarina verde, jazmín acuático y flor de jengibre, y un efecto “piel” logrado por la vainilla salada. A su vez, se complementa con toques cálidos de ámbar gris y madera de Cachemira.

- Be Delicious de DKNY: este perfume floral frutal combina notas de manzana fresca, pepino y toronja. La magnolia se une con violetas y rosas, mientras que su base suaviza la composición con sándalo cremoso y ámbar blanco. Con una concentración superior de esencias, esta versión ofrece una mayor duración, adecuada para su uso durante todo el año.

- My Way de Giorgio Armani: está inspirado en el concepto de descubrimiento y conexión. La fragancia incorpora ingredientes seleccionados de distintas regiones del mundo, como azahar de Egipto, tuberosa recolectada a mano en Mysore, India, y vainilla proveniente de comunidades apoyadas en Madagascar.

La composición combina notas amaderadas y florales, con bergamota y azahar egipcio. A su vez, tiene una mezcla de tuberosa india y jazmín, almizcle blanco y madera de cedro de Virginia con vainilla de Madagascar.

- Black Opium de Yves Saint Laurent: está inspirado en una mujer atrevida y audaz. Impulsado por el fuerte aroma del café y la vainilla que cautiva los sentidos con una base dulce de un estallido floral.

- Alien de Mugler: la composición se estructura en tres fases armoniosas. Las notas iniciales se abren con jazmín sambac de la India, el centro está compuesto la madera de cashmeran, mientras que la base se conforma por un ámbar blanco que prolongan su presencia durante la noche. Este perfume se posiciona como una opción ideal para otoño e invierno.

- Infusion d’Iris de Prada: combina notas florales y amaderadas, diseñada para quienes buscan un aroma fresco y sofisticado, ideal para primavera y verano. La composición incluye una mezcla cítrica y floral, con mandarina italiana, neroli tunecino, lentisco y gálbano. La base se completa con madera de cedro y benjuí.

---

ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
