En manos boricuas la preparación de Miss Universo España, Andrea Valero: “Esta isla es especial”

Quizás novata en los certámenes de belleza, pero no en el emprendimiento, Andrea Valero, Miss Universo España 2025, ve en la corona mucho más que un título: la oportunidad de utilizar una de las plataformas más importantes para apoyar y empoderar a otras mujeres que, como ella, persiguen un sueño.

Magacín conversó con la nueva reina de belleza, quien se prepara desde Puerto Rico para representar a su país en Miss Universo 2025, a celebrarse en noviembre, con el fin de conocer más sobre sus preparativos, sus proyectos de emprendimiento y lo que espera lograr con su reinado.

Valero, nacida en Galicia y criada en Marbella, no contaba con experiencia previa en concursos de belleza. Sin embargo, su determinación la llevó a destacarse en el certamen nacional celebrado a finales de julio, donde fue coronada como la mujer más bella de España.

“Me siento muy orgullosa de poder representar con responsabilidad a mi país y a la mujer española en todo el mundo, con el deseo de dejar a España en lo más alto en Tailandia”, expresó emocionada la joven de 28 años.

Más allá del escenario, es empresaria y fundadora de The Detailist, una firma especializada en viajes de lujo y experiencias exclusivas. A la vez, lidera “Alas por Ella”, una fundación sin fines de lucro que busca inspirar y apoyar a mujeres en su desarrollo personal y profesional.

¿Cómo logras balancear tus proyectos mientras te preparas para Miss Universo?, preguntamos.

“No es fácil, es complicado”, confesó. “Pero creo que con organización y dedicación todo se puede lograr. Se trata de priorizar lo importante: ahora mismo, mi preparación para Miss Universo; luego, mis clientes y mi organización, que también está vinculada a mi reinado”.

Con “Alas por Ella”, una iniciativa que nació durante su participación en Miss Universo España, Valero quería liderar un proyecto con resultados reales y que impactara comunidades a corto plazo, demostrando que la belleza puede —y debe— ir de la mano del impacto social.

“Quería que fuera un proyecto viable, con acciones reales. Como joven emprendedora, quiero motivar a otras mujeres a atreverse a emprender. Promovemos la importancia de la educación como herramienta para un futuro mejor, donde las mujeres puedan elegir y liderar su propio destino”, destacó Valero, quien actualmente organiza varios talleres educativos.

Graduada en Fashion Business y apasionada de los viajes desde pequeña, Valero ha vivido en ciudades como Dubái, Milán, París, Nueva York y Londres. Estas experiencias la llevaron a emprender en el ámbito del turismo de lujo a través de The Detailist.

“Me fui de casa a los 18 años para estudiar y seguir mis sueños. La gente siempre me pedía recomendaciones de viaje, y un día pensé: esto me encanta, la gente confía en mí... ¿por qué no convertirlo en un negocio?”, recordó. “Los comienzos no fueron fáciles, pero si te gusta y te lo propones, todo es posible”.

Su bagaje internacional también es clave en su preparación para Miss Universo 2025, que se celebrará en Tailandia. “Viajar me ha hecho más abierta de mente. Al final, como reina, tienes que saber comunicarte con el mundo, no solo con tu país”, reflexionó.

Puerto Rico: la casa de las reinas

Valero estuvo por primera vez en Puerto Rico durante el pasado mes de agosto como parte de su exigente preparación bajo la dirección del director ejecutivo de Miss Universo España, Miguel Deliz y su equipo de trabajo, quienes la entrenan en pasarela, proyección escénica, maquillaje, comunicación y más.

Créditos: Hotel Fairmont San Juan Vestido: Luis Antonio H&M: Arquímedes González Fotógrafo: Edwin Lebrón (Suministrada)

“Aquí hay grandes profesionales que me están ayudando en mi camino. Estoy encantada, feliz. Volveré en septiembre y hasta me planteo quedarme en octubre. Esta isla es especial: la gente es tan cercana, tan cálida, y admiro el respeto que tienen hacia las reinas de belleza”, expresó.

¿Hay algo que quieras perfeccionar rumbo a Tailandia?

“Por supuesto. Hay muchas áreas en las que debo trabajar, pero, al ser mi primer concurso, mi principal enfoque está en mejorar mi proyección escénica y pasarela. Siento que aún no he mostrado todo mi potencial. Estoy enfocada en ello y quiero que, cuando llegue a Tailandia, la gente diga: ‘¿Quién es esta Andrea? ¡No es la misma del nacional!’”.

En un mundo todavía marcado por estereotipos en los certámenes, Andrea Valero busca ser referente de una reina moderna: una mujer líder, emprendedora y con impacto social.