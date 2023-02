El lápiz labial rojo es un clásico en el maquillaje. No importa tu edad o tu estilo, cuando aplicas este color no hay manera que pases desapercibida porque se convierte en el protagonista de tu rostro.

Aunque en el mercado existe una amplia variedad de tonos de rojo, lo importante es encontrar ese que mejor le va a tu tono de piel.

“Para escoger el rojo perfecto para ti es importante estudiar el color de tu piel. Una vez tengas claro tu tono, se te va a hacer más fácil elegir el rojo ideal”, asegura el maquillista Charlie Vázquez.

Por tratarse de un color universal, nos tomamos el tiempo de preguntarles a mujeres destacadas en distintas áreas cuál es su tono favorito y cómo se sienten cuando pintan sus labios de rojo. Mira lo que expresaron.

Suzanne Ujaque (Suministrada)

“Tengo tres labiales rojos favoritos: Colorstay Matte 20, de Maybelline; Sephora Collection Cream Lip Stain Liquid Lipstick 01 Always Red Matte Classic Red; y the creme shop Rose Are Matte Lipstick, de Avon ¡Cuando llevo los labios de rojo me da vida! ¡Me siento divina y con todo el poder! Inclusive en mi plataforma sustyletv les digo a todas que cuando se sientan apagadas se pinten los labios de rojo e inmediatamente tu semblante cambia! Amo los diversos ‘looks’, pero el rojo es algo que me fascina”

Suzanne Ujaque

Influencer y publicista

Gisela Colón (Suministrada)

“Cuando llevo los labios rojos me siento poderosa. Mi favorito es el Christian Dior Rouge 999″

Gisela Colón

Artista contemporánea

Rosalina Torres (Suministrada)

“Hay algo muy sutil, pero a la vez provocativo del labial rojo matte que me hace sentir empoderada, líder y elegante. Todo tiene su momento y los labios rojos no son la excepción. Mi favorito es de la marca 1986 Cosmetics en el color ‘Score’, por su flexibilidad y comodidad. Me encanta el aplicador y la pigmentación. El tono de rojo perfecto para decir ‘llegué’. En mi estilo de vida y tipo de trabajo es importante lucir impecable y nada mejor que un labial de larga duración”

Rosalina Torres

Coordinadora de eventos

Ann La Place (Suministrada)

“Con solo pintarme labios rojos me siento maquillada, no hay que hacer mucho más. El rojo me hace sentir sensual y llamativa. Utilizo Maybelline New York 382 Red for Me Matte”

Ann La Place

Modelo y empresaria

Tommie Hernández (Suministrada)

“Mi preferido es el Velvet Matte Lip Pencil in Dragon Girl, de Nars. ¡Con labial rojo me siento poderosa! Me hace sentir lista para lo que venga. Combinado con otros elementos me ayuda a proyectar seguridad”

Tommie Hernández

Diseñadora de moda