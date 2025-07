Las altas temperaturas que vivimos en Puerto Rico no solo nos llevan a utilizar telas ligeras como parte de nuestro look veraniego, sino que, junto a las tendencias de moda de esta temporada, como lo es el uso del crochet, bermudas, pañuelos, flip flops y collares “chunkys”, también en cuanto al maquillaje hay sus recomendaciones para que el calor no te destruya la apariencia de tu rostro y luzcas intacta.