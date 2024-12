Margaret Chola, la abuela fashionista de 82 años que conquista las redes

Chola tiene ya sobre 140,000 seguidores en Instagram por sus llamativas y divertidas fotografías de moda. “ Me siento diferente, me siento renovada y viva con esta ropa, como nunca antes me había sentido ”, le dijo en entrevista a la cadena BBC. “¡Siento que puedo conquistar el mundo!”

“Me sorprendió saber que tanta gente en todo el mundo me ama”, dice Chola, que no sabe su edad exacta porque no tiene un certificado de nacimiento.