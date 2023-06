Uno de los productos de cuidado que cada vez toma más auge es el champú en seco o “dry shampoo”. Sin embargo, pese a su popularidad todavía muchos se preguntan su realmente es efectivo, cómo y cuándo deben aplicarlo.

Este producto de belleza –que se diseñó originalmente para personas encamadas a las que no se les podía lavar la cabeza constantemente- tiene facilidad de absorber la grasa, el sucio y quita el mal olor del cabello.

El estilista Iván García, propietario de Beyond Salon en Condado, se trata de un producto que resuelve muchísimo le facilita la vida a quienes no pueden lavarse el cabello a diario, pues de hacerlo se maltrataría demasiado y también a aquellas personas que no tuvieron tiempo suficiente para un lavado de cabeza, pero necesitan brindar una apariencia bien cuidada.

Si es un cabello muy grasoso, se recomienda usarlo todos los días, y puedes aguantar hasta una semana sin lavarte con agua. Si no lo tienes grasoso (pero con el calor de estos días el sudor es inevitable) puedes usarlo de cada dos o tres días. Lo recomendable es que no pase más de una semana sin que te laves bien la cabeza.

Aunque el más popular es el champú en seco en “spray” también existen otras fórmulas como el polvo libre de talco y la espuma o “mousse”.

La realidad es que, no importa el que selecciones, el “dry shampoo” funciona si sabes aplicarlo y entiendes que se trata de un remedio temporal y no una excusa para pasar semanas sin lavar el cabello y limpiar bien el cuero cabelludo.

La fórmula en “spray” debes usarla dividiendo el cabello en mechones pequeños y rociando a cierta distancia de siete u ocho pulgadas del cuero cabelludo. Lo ideal es que sea aplicado desde el cuero cabelludo hasta la mitad de la hebra, porque normalmente las puntas no se ensucian tan rápido, recomienda García.

Cuando tu alternativa es la fórmula en polvo es importantes que sepas que tienes que usar un “dry shampoo” que sea libre de talco y no aplicar el talco que tienes en casa para otros fines. Regularmente el champú en seco en polvo trae una pequeña brocha con la que debes esparcir el producto cerca de la raíz del cabello.

El champú en seco en forma de espuma también resulta efectivo. Debes aplicarlo con un poco más de tiempo para que el cabello seque antes de que los estilices. Sólo tienes que aplicar el producto cerca de la raíz y hasta la mitad del cabello con un suave masaje.

Sin importar la fórmula que selecciones, lo recomendado es que al final del procedimiento cepilles bien el cabello.