¿Te toca el retoque de uñas? Mira las tendencias para el otoño-invierno 2025

Cambia la temporada y también las tendencias de moda, incluyendo las uñas. La reconocida manicurista Gabriela Michelle Ortiz, fundadora del salón Leadorable, conversó con Magacín y nos adelantó cuáles serán los colores, diseños y efectos más “trendy” de los próximos meses para que te inspires.

¡Toma nota!

Los colores protagonistas

El marrón, elegido como color del año, continúa reinando y es una de las tendencias más fuertes para este otoño junto con toda la paleta de tonos tierra y neutros.

“Para quienes prefieren los colores oscuros, esta temporada se quedan los marrones, los tonos vino, los verdes oscuros y también los naranjas”, indicó Ortiz.

Los tonos vino son perfectos para el otoño, aportando elegancia clásica. (Suministrada)

Menos diseño, más chrome

Se va el verano y con él los diseños llamativos y el “mix-and-match”. La tendencia ahora es más sobria y minimalista, asegura la nail artist de influencers.

“En otoño la gente como que no se hace tanto diseño. Pero sí se ponen el (efecto) cromado encima de los colores tierra o colores nude, que también se siguen usando mucho”, señala Ortiz, resaltando que los acabados chrome, con su brillo metálico, siguen siendo los más pedidos y se han instalado como una tendencia que llegó para quedarse.

Los efectos chrome sobre colores neutros dan un acabado de brillo "chic" (Suministrada)

Sí al “animal print”

Para quienes buscan sumar un toque de estilo a la manicura sin sobrecargar las uñas, el “animal print” se mantiene fuerte este otoño. Destaca además el efecto "tortoise", inspirado en la piel de tortuga, que da un acabado sutil y elegante.

“A todo el mundo le encanta usar el ‘tortoise’ en esta temporada. Es un diseño más bien minimalista y enfocado en el color. Queda bien con todo porque es sencillo y a la vez muy ‘chic’”, subrayó Ortiz.

Patrones y contrastes de tonos claros con oscuros están dentro de las tendencias más marcadas de la temporada. (Suministrada)

Los “polka dots” se llevan una mención especial y se usan combinando una base clara con los puntitos en colores más oscuros, una buena opción para quienes buscan un detalle minimalista pero con personalidad.

Relieves y efecto 3D

Las uñas “chunky” o con relieve tridimensional siguen ganando terreno, con inspiración en las manicuras japonesas. En Puerto Rico, asegura Ortiz, la tendencia apunta a versiones más discretas con líneas finas, gotitas o auras/halos, mientras que la fiebre por la residencia de Bad Bunny también ha llegado al “nail art”.

Los efectos de aura o halos han ganado popularidad en el último tiempo (Suministrada)

“Ahora con los conciertos (de Bad Bunny) en El Choli, lo más que me han pedido en relieve son las flores de maga. Muchísimas personas llegan pidiendo ese diseño en específico y ha sido el fenómeno del verano”, comentó y anticipó que esta tendencia, aunque veraniega, se extenderá hasta que culminen las presentaciones del artista en la isla.

Los relieves florales son una tendencia local gracias a la residencia musical de Bad Bunny (Suministrada)

Adiós a la era ‘coquette’

Los estilos más femeninos y delicados como el milky y el clásico french siguen presentes, especialmente entre quienes prefieren un “look” limpio. Sin embargo, la manicurista adelanta que poco a poco darán paso a opciones más atrevidas en color y textura.

¡Vuelven las garras!

Al acercarse la temporada festiva, asoman las uñas largas, sensuales y glamorosas, desplazando a las cortas y cuadradas del verano.

“Durante el verano todo el mundo quería estar ‘fit’ y haciendo ejercicio, por lo que preferían sus uñas cortitas. Pero cuando llegan los días festivos la gente quiere destacar y vuelven las garras almendradas y largas para complementar con sus ‘outfits’ elegantes”, explicó Ortiz.

Las uñas largas almendradas lucen elegantes y femeninas. (Suministrada)

Del otoño al brillo invernal

El cambio más marcado de la temporada, pronostica Ortiz, llegará entre noviembre y diciembre, cuando el brillo de las fiestas y los rojos intensos lo acaparen todo.