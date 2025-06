En la mente Kayri Cherena , los problemas no son obstáculos, sino puntos de partida y oportunidades para repensar lo establecido.

“Con la ingeniería podemos resolver problemas grandes y eso me apasiona. La ingeniería no es solo pensar, es actuar con estructura y propósito”, expresó la graduada del RUM que desde temprano supo que quería desafiar los límites. “Yo decidí que quería ser diferente, decidí desarrollarme de forma multidisciplinaria. Es importante profundizar no solo en tu área técnica, sino también en otras, porque al final desarrollamos cosas para el uso humano y poder ver los problemas desde distintas perspectivas es fundamental”, añadió la también estratega de programas y regulación.