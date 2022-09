En el camino de lograr su sueño de establecer una marca de moda en Puerto Rico, Elda Samano ha tenido que subir cuestas empinadas y pasar por tramos pedregosos. Sin embargo, los obstáculos no la han hecho desistir de su objetivo, sino que la han convertido en una mujer más fuerte.

Su amor por la moda comenzó desde la niñez, pues creció entre telas y vestidos de boda. Por más de 30 años sus padres tuvieron un atelier de novias en su natal México y desde entonces, Samano entiende la importancia que para una mujer tiene ese vestido que llevará en uno de los días más importantes de su vida.

Con altas y bajas, la diseñadora ha cumplido su sueño de abrir su tienda y levantar una marca, pero aspira a mucho más.

¿Cómo defines tu proyecto y hacia quién va dirigido?

Mi proyecto comenzó como una boutique de vestidos de novia, con el tiempo evolucionó a lo que es hoy día un atelier donde diseñamos y confeccionamos vestidos de novia, noche, cóctel y piezas “ready to wear”. Va dirigido a quien busca algo único. Creamos piezas con mucha intención, para que cuando la clienta vista una de nuestras creaciones conecte con esa diosa poderosa que todas llevamos dentro. Me encanta ser parte de esa conexión con su belleza interior.

¿Hace cuántos años comenzaste y qué te hizo escoger esa dirección?

Aquí en Puerto Rico fundé mi boutique Isabella Bride en agosto del 2013. Nací creativa y la moda me cautivó desde niña. Para mí la moda en un arte. Decidí iniciar mi boutique nupcial para seguir la tradición familiar y mi pasión personal que es diseñar.

¿Cuál es tu meta?

Crear una marca sólida que sea reconocida por su excelente diseño, innovación y calidad a nivel mundial. Tener un atelier que se abastezca de energía solar y logre una producción “zero waste”.

¿Cuál ha sido el momento más duro que has vivido y cómo te levantaste?

Cuando sentía que estaba disfrutando de la añorada estabilidad por la cual había trabajado por muchos años, lo perdí todo en un incendio. Tuve que empezar una vez más, pero esta vez desde la experiencia y fe absoluta que todo tiene un propósito en la vida.

Quería un cambio y al mismo tiempo me resistía hacerlo por miedo y ese incendio fue un punto de inflexión para mí. Fue la puerta que me abrió a ese cambio que pedía, era “ahora o nunca” y de nuevo me lancé con todo y miedo.

Cuando lo pierdes todo, afortunadamente lo único que tienes por delante es ganar, y así ha sido.

¿Crees que existe la clave para el éxito? ¿Cuál es?

Sí, la clave es hacer las cosas con amor y pasión. Hacer lo que te hace feliz, llena tu ser de gozo y plenitud, por consecuencia se manifiesta en tu vida el éxito y la abundancia.

¿Qué causa te mueve?

Todo lo que tenga que ver con fomentar el amor propio y la protección de los animales y el medioambiente.

¿Quién te inspira?

Personas como Walt Disney que de la nada logró con su creatividad crear todo un universo lleno de magia. No importa la edad que tengas, sus creaciones hacen que conectes con tu niño interior. Eso para mí es un gran legado.

¿Qué no puede faltar en tu rutina diaria?

Dar gracias por todas las bendiciones que tengo, las que he recibido y las que están por llegar. Hacer mi meditación matutina y, junto a mi hijo, intencionar nuestro día.

¿Cuáles son esas características que entiendes que te hacen única y que te hacen sentir orgullosa de ti?

Soy una persona super positiva, me gusta ver el lado bueno de todo, eso me apoya a seguir adelante no importa que, y al mismo tiempo a lograr ver el aprendizaje de las cosas que se nos presentan como obstáculos.

¿Qué consejo les das a otras mujeres que, como tú, quieren emprender, que tienen sueños, pero también muchos temores?

Abraza el miedo y lánzate. No importa la edad que tengas ni con cuánto dinero dispongas para invertir en tu proyecto, ni lo que te diga la gente que está a tu alrededor, menos si son comentarios negativos.

Si en tu corazón tienes un sueño de emprender en lo que te apasiona hazlo, la recompensa será tan gratificante y enriquecedora que lo único que te cuestionarás después es por qué no lo habías hecho antes. Te lo digo por experiencia.