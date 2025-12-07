Tercera edición de Magacín Mujer del Año y aún me conmueve como la primera vez. Después de meses de nominaciones, conversaciones y un proceso de selección profundo para identificar a las mujeres que encarnan el espíritu de este proyecto, llega el momento que para mí es uno de los más especiales, cuando hago la llamada para anunciarles que han sido seleccionadas como Mujer del Año.

Ninguna se lo espera. Algunas se quedan en silencio, incrédulas; otras celebran con risas y otras, lloran. Y, sin fallar, termino llorando con ellas. Son en esas reacciones espontáneas que encuentro la verdadera esencia de este proyecto: la emoción de sentirse vistas, reconocidas y valoradas. Este proyecto de El Nuevo Día se ha convertido en una misión que empodera. Magacín Mujer del Año continúa firme con un propósito claro de conectar, elevar y reconocer a las mujeres que están moviendo a Puerto Rico hacia adelante. Cada edición confirma que no solo ha crecido sino que se ha transformado en algo profundamente significativo.

Además de ser una celebración anual, hemos sido testigos de cómo al compartir las historias de mujeres extraordinarias, se abren más puertas y creamos un espacio donde más mujeres pueden verse reflejadas y animarse a seguir construyendo desde sus propios caminos. Siempre hay un detalle… una palabra, una experiencia o un reto con el que nos podemos identificar.

Cada año contamos nuevas historias que nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos. Ninguna se parece a la otra, pero las 10 seleccionadas comparten una fuerza que inspira y nos invita a mirar el futuro con esperanza. En esta tercera edición, nuevamente celebramos a mujeres de trayectorias distintas, unidas por su impacto y determinación.

Fue un privilegio conocer de cerca a Gloria Viscasillas, cuya labor educativa moviliza comunidades; a Paola Rivera, que encuentra en su saxofón un lenguaje universal; a Deborah Martorell, que convierte la ciencia en servicio; y a Mayreg Rodríguez, cuya visión empresarial transforma nuestra vida cotidiana. También me conmovieron la creatividad de Mónica Monserrate, capaz de convertir espacios en experiencias; la templanza y liderazgo de Maritza Abadía; y la sensibilidad artística de Roselyn Sánchez. Asimismo, me inspiraron la persistencia de Deborah Maldonado, el gran corazón de Liz López y la visión global de Maricarmen “Tuti” Bou, que impulsa la música desde su tierra.

Escuchar sus historias, acompañarlas durante el proceso de entrevistas y ver cómo se transforman frente a la cámara es un recordatorio de que detrás de cada logro hay una mujer que venció dudas, miedos y obstáculos.

Lo reitero. La hermandad de las mujeres del año crece, y ahí es donde reside la verdadera magia.

A nombre de todo el equipo de Magacín, agradezco a nuestras homenajeadas por confiarnos sus historias. Gracias también a ustedes, nuestros lectores, por acompañarnos y creer en este proyecto.

Ojalá que, al recorrer estas páginas, pienses en alguna mujer que haya dejado una huella en su vida. Y como todos los años, te invito a llamarla, felicitarla y recordarle que su trabajo importa. Que también es una Mujer del Año.

Porque cuando celebramos a una, crecemos todas.