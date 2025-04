¿Quiénes son las seis mujeres que van al espacio y forman parte de una histórica tripulación?

Según ha trascendido, con ellas seis se suman a las 52 personas que Blue Origin,la compañía aeroespacial de Bezos, ha puesto ya en órbita. Su vuelo espacial será de 10 minutos, desde el oeste de Texas a bordo de un cohete New Shepard. Se llevará a las astronautas a más de 100 kilómetros de altura, lo que superará la línea de Kármán, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior.

Por su parte, para Kerianne Flynn, conocida por sus producciones cinematográficas tales como: “Lilly” (2024), “The Automatic Hate” (2015) y “This Changes Everything” (2018), ir al espacio fue un sueño de toda la vida.

En entrevista con la publicación Elle, esta respondió: “Crecí en un pequeño pueblo de Michigan y siempre miraba las estrellas con mi abuelo. Él hablaba de fenómenos celestes y explicaba la astronomía del cielo. Me preguntaba: ‘¿Qué hay ahí fuera y qué hay allá arriba?‘. Pero a lo largo de mi vida —mi carrera, mi educación—, simplemente no parecía algo alcanzable. Así que cuando se presentó esta oportunidad, especialmente la de formar parte de una histórica tripulación exclusivamente femenina, me sentí honrada y emocionada".