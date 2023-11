Vestirse es una de las necesidades básicas del ser humano, pero hacerlo con un estilo particular que se ajuste a cada ocasión es un arte que se materializa en manos de diseñadores, costureras y toda una industria que en Puerto Rico siempre ha estado a la vanguardia. Y, es precisamente este gremio al que se le rinde tributo en el Holiday Book 2023 de Reinhold Jewelers que lleva por nombre “La Moda de Puerto Rico”.

“La realidad es que ese tema siempre había estado en el listado de posibles temas para un Holiday Book, pero siempre pasaba algo que era como un indicador que debíamos tomar otra dirección. El año pasado nos dimos cuenta de que nuestras clientas se hacían piezas de diseñadores locales, ya no sólo para bodas y ocasiones de gala, sino para otras actividades menos formales. Notamos que después de la pandemia las clientas esto se hizo más común”, explica Mildred Marcano Abrams, directora de ventas, mercadeo y compras de Reinhold Jewelers.

Aunque conscientes de la gran cantidad de talento que hay en la isla, el equipo de producción del libro realizó un proceso de curación y al final seleccionó 26 diseñadores de diversas generaciones, estilos y puntos geográficos.

PUBLICIDAD

“Queríamos gente de diferentes generaciones, así fue como tenemos desde Carlota Alfaro, conocida como la maestra de maestras, hasta un diseñador que presentara a los ‘upcoming designers’, como es el caso de Herman Nadal. Él fue recomendado por diseñadores que ya están en la industria”, añade Marcano Abrams.

Leonardo y Ana Sofía Cordero. (Xavier García)

Los diseñadores de moda que participan en el libro son Carlota Alfaro, Nono Maldonado, Harry Robles, Carlos Alberto, David Antonio, Marcos Carrazana, Gustavo Arango, Stella Nolasco, Lisa Thon, Sonia Rivera, Luis Antonio, Eclíptica, Lisa Cappalli, Leonardo Cordero Suria y Ana Sofía Cordero Mellado. Además, se unen Herman Nadal, Jean Cintrón, Liz Isabelle, Lissa Porrata, Sonia Santiago, Miriam Budet, Shirley Krifter, Lemaris Lorenzo, Joseph D’Aponte, Jaer Cabán, Heriberto Vázquez y Erika Peña.

“Cada uno de estos talentosos artistas posee una visión única a través de la cual tejen historias. Invierten innumerables horas de pasión y dedicación a sus magníficas obras de arte. Juntos, ellos formar un frente único, que represente el orgullo y el espíritu arraigado que viene con ser puertorriqueño”, destaca Yael Reinhold, presidenta de Reinhold Jewelers.

El diseñador Herman Nadal. (Xavier García)

Cabe destacar que a través de los años Reinhold siempre ha colaborado con los diseñadores de moda. Inclusive, la fundadora de la joyería Marie Helene Morrow hizo sus pinitos en la moda en la década de 1960 cuando estableció una boutique en el Viejo San Juan.

“Mucho antes de su pasión para joyería encendida, nuestra fundadora Marie Helene Reinhold puso en marcha su carrera en el fabuloso reino de moda con una pequeña tienda de moda llamada It Boutique en la Calle del Cristo. Esta tienda de ropa de moda era la opción preferida para los seguidores de la moda vanguardista de la década de 1960. Aunque el encanto de las joyas finalmente robó el corazón de Marie Helene, Reinhold Jewelers nunca ha olvidado su profunda conexión con el mundo de la moda y el diseño”, destaca Reinhold.

PUBLICIDAD

Meses de trabajo

La realización del libró tomó nueve meses y contó con el trabajo del fotógrafo Xavier García y el artista gráfico Edder González Palacios. Marcano Abrams cuenta que durante ese tiempo se conceptualizó, fotografío y diseñó el producto, pero uno de los momentos más especiales fue la visita a cada uno de los talleres de los diseñadores donde pudieron ver cada uno de ellos desempeñándose en su entorno.

De esos nueve meses, dedicaron el verano del 2023 a visitar todos los talleres de esto diseñadores tanto en el área metropolitana como en otros pueblos como Cayey, Aguada, Arecibo, y Ponce.

“Cada visita a un taller fue una experiencia. Fueron 26 experiencias distintas y disfrutadas. Vimos como Miriam Budet trabaja bajo el concepto de moda sustentable. La colaboración generacional entre Ana Sofía y Leonardo Cordero. El recibimiento que nos dio Carlota Alfaro. La interacción con las modistas”, menciona Marcano Abrams.

La diseñadora Carlota Alfaro (Xavier García)

La ejecutiva también mencionó que “en el libro aparece Liz Isabell que es la primera diseñadora de moda en tener un NFT (non-fungible tokens) y quien usó a la doctora Frances Estrada como modelo. El único traje de novias es el de Harry Robles. Gustavo Arango hizo un diseño en el que incluyó piezas de la colección privada de una clienta muy especial de nosotros en Reinhold. Lisa Cappalli usó como modelo a María Elena García a quien viste desde niña. La modelo de Lisa Thon usó para el Holiday Book un vestido de la colección Nostalgia que presentó en el 2006cuando fue a New York Fashion Week. Carlos Alberto mostró el traje original con el que Zuleyka Rivera ganó el Miss Universe”.

PUBLICIDAD

El único traje de novias en el libro es el de Harry Robles. (Xavier García)

Al trabajo de la curación de fotos de los diseñadores de moda, se unió el pareo que se realiza a través de las páginas con piezas de joyería de diseñadores internacionales. En este libro participan entre otros, la marca puertorriqueña ITA, así como las líneas de renombre entre las que se encuentran David Yurman, John Hardy, Sevan Bıçakçı, Roberto Coin, Messika, Pomellato, Temple St. Clair, Alex Sepkus, Stephen Webster, Mikimoto, De Beers, Yeprem, Hoorsenbuhs, Monica Rich Kosann, Cadar y Sylva & Cie. También aparecen en las páginas del Holiday Book las prendas de Anita Ko, Carol Kauffmann, Tabayer, Harwell Godfrey, Brent Neale, Uniform Object, Boochier, Darius, Viltier, Ondyn, Graziela, Ananya, Walters Faith, AWKN1 y Bea Bongiasca.

Además, se unen las creaciones de Silvia Furmanovich. Jade Trau, Tane, PDPAOLA, Spinelli Kilcollin, Studio Renn, Syna, Suzanne Kalan, Robinson Pelham, Julez Bryant, NeverNoT, Jane Taylor, Three Stories, Kloto, Renna, Dana Rebecca, Lizzie Mandler, Erica Molinari, Jenna Blake, Hargreaves, Gemella, Mason and Books, Established & The Moonstoned, Shinola y Lotus Arts de Vivre.

Durante la actividad se reparte el Holiday Book a los invitados y cada año se busca la manera de hacer algo diferente. Esta vez, de la mano de Lisa Thon, se realizó una competencia entre estudiante es de EDP University que se encuentran haciendo práctica en Centromoda RETT, un programa de emprendimiento donde los alumnos realizan prácticas en diversas áreas desde el uso de máquinas industriales y producciones más grandes. La ganadora fue Keren Cruz, quien diseñó un “tote bag” especial para la ocasión y es ella quien se ha encargado de manejar a producción.

PUBLICIDAD

El inicio de la Navidad

Por 23 años, Reinhold Jewelers ha usado el lanzamiento del Holiday Book como el comienzo de la temporada navideña en sus tiendas.

Este año, la presentación será el 15 de noviembre a las 6:00 p.m. Dado a la gran cantidad de diseñadores que asistirán y la clientela invitada, la fiesta se llevará a cabo de manera simultánea en las tres tiendas del Grupo Reinhold en el centro comercial Plaza Las Américas, que son Reinhold Jewelers, Kiyume y David Yurman.

Gustavo Arango hizo un diseño en el que incluyó piezas de la colección privada de una clienta muy especial de nosotros en Reinhold. (Xavier García)

La ambientación de las tiendas estará a cargo de Emilio Olabarrieta, quien ha realizado con éxito esta tarea por los últimos 20 años.