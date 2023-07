No hay nada como viajar en altamar con buena compañía, disfrutando del espectacular paisaje de las palmeras y el mar, mientras se saborea el espectacular champagne de la marca Piper-Heidsieck. Hace unos días, Magacín fue invitado por la empresa CC1 Puerto Rico para vivir un día en un catamarán, enclavados en un exclusivo paraje del litoral boricua, teniendo como protagonistas al champagne Piper-Heidsieck.

Alberto de la Cruz, dueño de CC1 Puerto Rico, Simon Desvarieux, director de mercadeo de CC1 Puerto Rico, y Philippe Bourrat, embajador de la marca de champán, fueron los anfitriones del Piper-Heidsieck Experience, que brindó la oportunidad a los invitados de la actividad de disfrutar de uno de los vinos espumosos más premiados de los pasados dos siglos.

Mientras los convidados arribaban poco a poco a un lujoso y espectacular catamarán, fueron recibidos con una gran variedad de productos de repostería y frutas, así como por una copa de Piper-Heidsieck Riviera. Este champán demi-sec fue servido “on the rocks”, con una rebanada de china, lo que describieron como “una sofisticada mimosa”, pero conservando los aromas de melocotón amarillo, naranja mate o sorbete de lichi y la frescura y espontaneidad del champagne. La refrescante copa de Piper-Heidsieck Riviera cayó como anillo al dedo ante el incipiente calor que se sentía desde temprano en la zona este de la isla.

De izquierda a derecha: Darlin Rivera, gerente de marca de CC1 y Piper-Heidsieck; Anthony Rivera, de Blazing; Miguel Santiago, del restaurante Vinu’s; Simon Desvarieux, director global de mercadeo de marca de CC1; Paola Cristina Rosario del restaurante Cabo by the Beach; José Luis Santiago, del restaurante Cabo by the Beach; José Meléndez, del restaurante Corre Caminos Wine and Coffee; Jessica Rodríguez, del restaurante Corre Caminos Wine and Coffee; José González, del restaurante Cayo Caribe; Francisco Javier Díaz, periodista de El Nuevo Día; Philippe Bourrat, embajador global de Piper-Heidsieck; Alberto de la Cruz, presidente y principal oficial ejecutivo de CC1; y Félix Maldonado, promotor de CC1; Sentados, Rolando Jatip, del restaurante Cayo Caribe; y Joshua Álvarez, del restaurante Vinu’s. (Suministrada)

El Piper-Heidsieck Experience contó con la participación de un sinnúmero de propietarios, ejecutivos y chefs de varios restaurantes en la isla, que han apoyado la marca de champán desde que abrieron sus puertas. Esto incluyó representantes de restaurantes como Cayo Caribe, Vinu’s, Corre Caminos Wine and Coffee y Cabo by the Beach.

Después de 30 minutos de navegar por la costa este y norte de la isla, el catamarán arribó a una playa secreta, en donde los invitados continuaron la experiencia, esta vez bañándose en el cálido mar, mientras se sentía la leve ondulación del agua sobre la superficie del mar y el sol brillaba a su máximo esplendor.

Fue ese momento que comenzaron a servir, en una llamativa copa roja, la variedad Piper-Heidsieck Cuvée Brut, el cual fue maridado con unos sabrosos “sliders” de carne de res. En ese momento, el embajador del champán en América Latina quiso que los presentes entendieran cómo el 55% de uva Pinot Noir que constituyen este líquido le dan un poder de maridaje importante.

De la misma forma, los anfitriones, quisieron sorprender aún más a los invitados con el maridaje propuesto con el Piper-Heidsieck Rosé Sauvage. Para acompañar este champagne de un color rojo rubí muy intenso, sirvieron unas tiernas chuletas de cordero preparadas a la brasa, así como unos tacos con el corte de carne Tomahawk. La mayoría de los presentes quedaron sorprendidos por la perfecta harmonía y explosión de sabores entre esta carne roja y un champagne rosé.

“El champán de Piper-Heidsieck va más allá que una simple bebida de aperitivo, al convertirse en posibles maridajes de todo tipo de comida”, indicó Bourrat, quien trabaja con Piper-Heidsieck desde el 2015. “Esto es una muestra de por qué Emilien Boutillat, ‘chef de cave’ de Piper-Heidsieck, fue electo en 2021 como mejor enólogo de espumantes del mundo por el International Wine Challenge (IWC) y por qué está nuevamente en la lista de los finalistas para el concurso de este año”.

La experiencia finalizó con más Piper-Heidsieck Riviera, que para un día de sol y de playa es el champán ideal. “Su versatilidad, frescor, posibilidad de añadirle hielo sin que se pierda la burbuja lo hacen sin duda un gran regalo para el día de los padres y el perfecto champán para este verano”, mencionó Desvarieux.