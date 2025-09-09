Opinión
9 de septiembre de 2025
77°nubes rotas
MagacínLujo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Para celebrar: Moët & Chandon y Pharrell Williams presentan su edición limitada

Los productores de champán y el productor musical unieron fuerzas para resignificar la celebración de cumpleaños

9 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Moët & Chandon x Pharrell Williams está disponible en La enoteca. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Moët & Chandon y Pharrell Williams se unen para reimaginar la experiencia de los cumpleaños a través de una botella edición limitada creada para este momento tan especial.

La colección incluye Moët Brut Impérial en Gold, Midnight Blue y Deep Red, así como en blanco para Nectar Impérial Rosé. Cada botella lleva un monograma perlado con las iniciales P.W. y la firma del propio cantante, productor, diseñador y empresario estadounidense, ganador de 13 premios Grammy, un Golden Globe y quien además es director creativo de Louis Vuitton Men’s.

“La llegada de Moët & Chandon x Pharrell Williams a Puerto Rico refuerza el posicionamiento de nuestro mercado como un escenario clave para el lujo y la innovación. Esta colaboración celebra la creatividad y la elegancia que distinguen a Moët & Chandon, y nos enorgullece poder compartirla con nuestros consumidores locales”, expresó Nadya Oyola, “Senior Brand Manager” de Ballester Hermanos para las marcas del portafolio de vinos y licores Moët Hennessy.

Cada día, 22 millones de personas alrededor del mundo festejan su cumpleaños. Para esta colaboración única, distribuida por Ballester Hermanos, Inc., se exploraron los archivos de la Maison y descubrieron que el lazo icónico que hoy adorna la botella fue, en 1889, un moño. Este simboliza unión, generosidad, alegría y sorpresa, este se convierte en un elemento clave de esta colección que refleja la filosofía de Pharrell de transformar lo cotidiano en extraordinario.

“Moët Chandon es celebración. En esta ocasión, con motivo del cumpleaños de Pharrell Williams, hemos llevado a cabo una estupenda colaboración para celebrar la vida y a las personas que amamos. Le invitamos a celebrar ese momento de festejo con la magia de esta edición limitada Moët Chandon x Pharrell Williams; que con cada copa brinden por la alegría de vivir y disfrutar a los que más amamos”, añadió Melissa Barral, representante de Moët Hennessy en Puerto Rico.

Moët & Chandon x Pharrell Williams está disponible en La enoteca, en calle Perseo #492, Centro Comercial Altamira Local #1, San Juan.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
