Reinhold Jewelers brilla en Las Vegas: Mildred Marcano es la primera en recibir prestigioso reconocimiento

La directora de operaciones y vicepresidenta de ventas y mercadeo de Reinhold Jewelers, Mildred Marcano, recibió el “Jan Mohr Award for Excellence” durante la prestigiosa convención de joyería de lujo Couture, celebrada en Las Vegas.

Con una carrera de más de dos décadas en la empresa puertorriqueña, Marcano fue la primera recipiente del reconocimiento que reconoce la excelencia entre la comunidad de minoristas.

“Ser la primera galardonada con este premio hace que este reconocimiento sea aún más significativo. Lo acepto con sincera gratitud y humildad y, sobre todo, en nombre de todo el equipo de Reinhold. Este reconocimiento refleja a las personas, las relaciones y el compromiso compartido que dan forma a quienes somos cada día”, indicó.

Al entregar el premio durante el show en Las Vegas, se presentó un video en el que describieron a Marcano: “encarna los tres pilares fundamentales de la marca Reinhold Jewelers: joyas de exquisita factura, relaciones duraderas que se viven como en familia y un espíritu y un corazón claramente puertorriqueños”.

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Además, destacaron su “ojo excepcional para la joyería”, su relación profesional y cercana con los clientes, y su calidad humana, como amiga y como madre.

“Este reconocimiento tiene un significado que va mucho más allá del premio en sí. La amabilidad, el respeto y la dignidad hacia los demás, la curiosidad genuina por los diseñadores y socios con los que trabajamos, la compasión basada en un cuidado auténtico y el saber actuar con elegancia bajo presión son valores que admiro profundamente y me siento afortunada de rodearme de ellos cada día”, agradeció Marcano.

Couture une a diseñadores, marcas con larga trayectora de joyeros, relojeros, talentos emergencias y compradores.

Durante el evento, la línea puertorriqueña Ita Jewerly hizo su debut con su colección “Cóctel”, inspirada en el arte de los pueblos originarios del Caribe, que fue galardonada con el Couture Design Award en la categoría “Best in Below $10K Retail”, que premia cada año al mejor diseño valorado en menos de $10,000.