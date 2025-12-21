Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínLujo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un regalo inolvidable

Prendas de lujo para obsequiar esta Navidad

21 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las prendas de lujo destacan por su diseño, confección y capacidad de integrarse al guardarropa con naturalidad. Fotos: Nolan Rivera Styling: Claudia Madrid Hair & Makeup: Ingrid Román Modelo: Jennifer Barreto Asistente de vestuario: Andrea Sofía Reverón (Nolan Rivera)
Por Magacín

La Navidad marca uno de los momentos más importantes del año para regalar, y para las amantes del buen vestir, la moda ocupa un lugar central cuando se busca algo con verdadero valor.

RELACIONADAS

Las prendas de lujo destacan por su diseño, confección y capacidad de integrarse al guardarropa con naturalidad. No se trata solo de lucir bien, sino de seleccionar piezas que reflejen identidad y se adapten a distintos estilos de vida. También de obsequiar aquellas que tengan una significado especial tanto para quien la regala como para quien la recibe.

En esta selección, te presentamos alternativas que se adaptan a diferentes gustos y personalidades. Desde cortes clásicos y líneas limpias, hasta propuestas más actuales y daudecaes. Piezas clave que funcionan tanto para ocasiones especiales como para el día a día, demostrando que el lujo también puede ser versátil.

Esperamos que disfruten de estas opciones que trascienden la temporada navideña y que se puede convertir en aliados permanentes del joyero de esa persona especial.

Traje “strapless” rojo de Olivia Boutique. Collar "choker" de Bulgari en oro de 18k con gemas. Fotos: Nolan Rivera Styling: Claudia Madrid Hair & Makeup: Ingrid Roman Modelo: Jennifer Barreto Asistente Vestuario: Andrea Sofía Reverón Traje dorado Cult Gaia de Olivia Boutique. Joyería Yeprem de Reinhold Jewelers en Plaza Las Américas. Fotos: Nolan Rivera Styling: Claudia Madrid Hair & Makeup: Ingrid Roman Modelo: Jennifer Barreto Asistente de vestuario: Andrea Sofía Reverón Traje dorado Cult Gaia de Olivia Boutique. Joyería Yeprem, Reinhold Jewelers en Plaza Las Américas. Fotos: Nolan Rivera Styling: Claudia Madrid Hair & Makeup: Ingrid Román Modelo: Jennifer Barreto Asistente de vestuario: Andrea Sofía Reverón
1 / 10 | Prendas inolvidables para regalar esta Navidad. Traje “strapless” rojo de Olivia Boutique. Collar "choker" de Bulgari en oro de 18k con gemas. Fotos: Nolan Rivera Styling: Claudia Madrid Hair & Makeup: Ingrid Roman Modelo: Jennifer Barreto Asistente Vestuario: Andrea Sofía Reverón - Nolan Rivera

Créditos

Fotos: Nolan Rivera

Estilismo: Claudia Madrid

Asistente: Andrea Sofía Reverón

Modelo: Jeniffer Barreto

Peinado: Carlos Marrero

Maquillaje: Ingrid Román

Champán y copa “prop”: Moët & Chandon

Tags
Regalos de NavidadRegalos
ACERCA DEL AUTOR
Magacín
MagacínArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: