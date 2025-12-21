Un regalo inolvidable

La Navidad marca uno de los momentos más importantes del año para regalar, y para las amantes del buen vestir, la moda ocupa un lugar central cuando se busca algo con verdadero valor.

Las prendas de lujo destacan por su diseño, confección y capacidad de integrarse al guardarropa con naturalidad. No se trata solo de lucir bien, sino de seleccionar piezas que reflejen identidad y se adapten a distintos estilos de vida. También de obsequiar aquellas que tengan una significado especial tanto para quien la regala como para quien la recibe.

En esta selección, te presentamos alternativas que se adaptan a diferentes gustos y personalidades. Desde cortes clásicos y líneas limpias, hasta propuestas más actuales y daudecaes. Piezas clave que funcionan tanto para ocasiones especiales como para el día a día, demostrando que el lujo también puede ser versátil.

Esperamos que disfruten de estas opciones que trascienden la temporada navideña y que se puede convertir en aliados permanentes del joyero de esa persona especial.

Traje "strapless" rojo de Olivia Boutique. Collar "choker" de Bulgari en oro de 18k con gemas. Fotos: Nolan Rivera Styling: Claudia Madrid Hair & Makeup: Ingrid Roman Modelo: Jennifer Barreto Asistente Vestuario: Andrea Sofía Reverón

Créditos

Asistente: Andrea Sofía Reverón

Modelo: Jeniffer Barreto