Un regalo inolvidable
Prendas de lujo para obsequiar esta Navidad
21 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
La Navidad marca uno de los momentos más importantes del año para regalar, y para las amantes del buen vestir, la moda ocupa un lugar central cuando se busca algo con verdadero valor.
Las prendas de lujo destacan por su diseño, confección y capacidad de integrarse al guardarropa con naturalidad. No se trata solo de lucir bien, sino de seleccionar piezas que reflejen identidad y se adapten a distintos estilos de vida. También de obsequiar aquellas que tengan una significado especial tanto para quien la regala como para quien la recibe.
En esta selección, te presentamos alternativas que se adaptan a diferentes gustos y personalidades. Desde cortes clásicos y líneas limpias, hasta propuestas más actuales y daudecaes. Piezas clave que funcionan tanto para ocasiones especiales como para el día a día, demostrando que el lujo también puede ser versátil.
Esperamos que disfruten de estas opciones que trascienden la temporada navideña y que se puede convertir en aliados permanentes del joyero de esa persona especial.
Fotos: Nolan Rivera
Estilismo: Claudia Madrid
Asistente: Andrea Sofía Reverón
Modelo: Jeniffer Barreto
Peinado: Carlos Marrero
Maquillaje: Ingrid Román
Champán y copa “prop”: Moët & Chandon
