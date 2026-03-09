Opinión
MagacínModa
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Audición para sobrevivientes o pacientes activos para desfile de moda

El “Juntos por el Rosa Fashion Show 2026″ se llevará a cabo en el Distrito T-Mobile

9 de marzo de 2026 - 4:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Para participar, no necesitas ser modelo ni hay límite de edad, solo el deseo de brillar y compartir tu historia. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

En el marco del Mes Internacional de la Mujer se celebrará una audición para seleccionar a sobrevivientes de cáncer, así como pacientes con tratamiento activo, para ser parte de un desfile de moda icónico en Puerto Rico.

Se trata de “Juntos por el Rosa Fashion Show 2026″, a llevarse a cabo en el Distrito T-Mobile, el 26 de marzo de 2025.

Según se informó, esta iniciativa liderada por V. Suárez & Co. a beneficio de Susan G. Komen Puerto Rico y la Sociedad Americana contra el Cáncer, ofrecerá la oportunidad de mostrar visuales e historias de superación con las participantes y con los organizadores del evento.

El “casting”, que estará a cargo de la modelo y productora Caridad Fernández, será el próximo miércoles, 11 de marzo de 2026, a la 1:30 p.m. a 5:30 p.m., en el local contiguo a la tienda Playero, en el primer nivel de Plaza Las Américas.

ModaDesfile de modasCáncerCáncer de mamacáncer del senoSusan G. Komen Puerto RicoSociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: