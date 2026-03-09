Audición para sobrevivientes o pacientes activos para desfile de moda

En el marco del Mes Internacional de la Mujer se celebrará una audición para seleccionar a sobrevivientes de cáncer, así como pacientes con tratamiento activo, para ser parte de un desfile de moda icónico en Puerto Rico.

Se trata de “Juntos por el Rosa Fashion Show 2026″, a llevarse a cabo en el Distrito T-Mobile, el 26 de marzo de 2025.

Según se informó, esta iniciativa liderada por V. Suárez & Co. a beneficio de Susan G. Komen Puerto Rico y la Sociedad Americana contra el Cáncer, ofrecerá la oportunidad de mostrar visuales e historias de superación con las participantes y con los organizadores del evento.