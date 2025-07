De pies a cabeza: el look de Bad Bunny en la premier de “Happy Gilmore 2”

Fiel a su estilo impredecible y a tono con la estética relajada de Sandler que suele contrastar con las etiquetas de Hollywood, Bad Bunny llegó al Lincoln Center en pantalones cortos y con una gorra en la que se leía la frase “I was on stage last night (Anoche estuve en el escenario)”, un toque cómico que se explica por sí mismo tras su segunda ronda de conciertos en “El Choli” el pasado fin de semana.