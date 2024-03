El viaje imaginario de Chanel a la exclusiva playa de Deauville

Chanel ha recreado la larga playa y el paseo marítimo de la localidad normanda de Deauville para la presentación de su próxima colección de moda para otoño-invierno 2024/25, protagonizada por prendas envolventes y amplias, y en la que no faltaron sus famosas chaquetas o el ‘tweed”.

En la última jornada de los desfiles de ‘prêt-a-porter’ femenino de la Semana de la Moda de París , la ‘maison’ de la doble C ha querido tener como telón de fondo e inspiración ese lugar de Normandía (noroeste de Francia), centrado en el turismo exclusivo y que tanta importancia tuvo en la vida de la fundadora de la marca, Gabrielle Chanel. Fue allí donde abrió su primera tienda en 1913.

Punto, cuero, ‘tweed’ y denim

Las gorras, más prácticas y juveniles, cobran peso, acompañando, por ejemplo, a amplios jerséis. Y, por supuesto, en el apartado de complementos, no podían faltar los bolsos, donde el clásico ‘matelassé’ (acolchado), en diferentes variantes, es nuevamente el rey.

Los colores no están reñidos con el otoño-invierno de Chanel. Si bien los tierra están presentes, asistimos a un festival en el que conviven rosas, azules, grises, blanco y oro, asociado siempre a lo más preciado, y que no es la primera vez que vemos. Tampoco falta, como es lógico, el negro, y no solo en propuestas para la noche.