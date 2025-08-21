Opinión
21 de agosto de 2025
81°nubes rotas
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El viejo secreto de las abuelas para rizos perfectos que conquista TikTok

La generación Z apuesta por retomar los tratamientos naturales para cuidar el cabello y revive un ritual clásico

21 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Muchas creadoras de contenido en TikTok están subiendo tutoriales de cómo utililzar los rolos bajo el hashtag #hairrollers (Captura de TikTok (@brodergroda )
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los rizos están de moda y traen de vuelta los tardicionales rolos que utilizaban nuestras abuelas. Estos pequeños cilindros huecos y perforados rizan sin dañar el cabello, y además ofrecen un plus: el peinado dura más.

Tras la tiranía del pelo liso, el abuso de los tratamientos de keratina y alisados japoneses, gana terreno el cabello rizado y las melenas leoninas al estilo de Julia Roberts, Madonna, Nicole Kidman o Jessica Parker en los años ochenta.

“Están de moda los rizos y las texturas naturales”, dice la estilista Ángela Aldea, que señala que muchas de sus clientas han renunciado al alisado súper plano, ahora prefieren lucir ondulaciones y rizos que primen la salud del cabello.

@brodergroda

Tutorial på hur man sättet i papiljotter🎀 #foryou #hairrollers #tutorial #hairrollerstutorial #hairtok #hair #blowout #papiljotter #volume #ghd #marianila #fyp #foryoupage #goviral #viral

♬ original sound - Alma Palma🌴

Creados por Charles Nessler en 1905, los rolos o “ruleros”, como se dice en otras partes de Latinoamérica, reviven como exponente del glamour, permitiendo moldear el cabello de forma natural, sencilla y económica.

Ahora, existe mayor conciencia de la salud del cabello, se cuida más el pelo. “Se evitan los rizadores, tenacillas y secadores de calor o aire extremo que pueden causar sequedad, fragilidad y rotura que lo perjudiquen”, señala la estilista.

Esta moda vintage ya se ha hecho viral en TikTok bajo el hashtag “#hairrollers”, donde aparecen miles de vídeos de tutoriales con peinados con rizos definidos u ondas con mayor o menor volumen, promoviendo un nuevo un “trend” que la generación Z abraza encantada.

@freya_little

Replying to @H💋 as requested 🫶🏽🫶🏽🫶🏽#velcrorollers #rollers #hairrollers #blowouthair #blowout #velcrorollerstutorial #rollerstutorial #hair #hairreels #hairtutorial #fyp

♬ J U L Y jhené aiko n drake - Katreena Chilombo🤍

Figuras de la realeza, celebridades y modelos, entre ellas Kate Middleton, Beyoncé, Zendaya, Rihanna, Shakira, Salma Hayek, Jennifer López o las hermanas Kardashian, se suman a esta moda para rizar y ondular sus melenas, una moda que avanzaron Diane Keaton o Katy Perry cuando salieron a la calle para seguir con sus quehaceres diarios con los rolos puestos.

Sin embargo, “mantener unos rizos saludables no es tarea fácil”, señala el peluquero Víctor del Valle en sus redes sociales, donde explica que si se desea que el rizo tenga elasticidad y no se encrespe, hay que tener el pelo bien nutrido y peinarlo con un peine de púas anchas, así se evitará deshacer el rizo.

Tal es el auge de los rizos, que el corte de pelo ‘Morrison’, inspirado en el cantante Jim Morrison es uno de los más demandados. “Favorece y es cómodo y fácil de peinar”, añade la estilista Ángela Aldea.

Otras prefieren actualizar el estilo ‘bob’ clásico cogiéndose unos rolos de tamaño medio y dejando libertad a su melena. “Es un truco súper barato, los rulos se pueden comprar online o en cualquier perfumería y duran toda la vida, mi abuela los tiene hace mil años y aún los utiliza”, cuenta Inés Bola.

