Homenaje a Gucci en Florencia: ahora una plaza lleva su nombre

La ciudad italiana de Florencia cuenta ahora con una Piazza Guccio Gucci, donde los aficionados de la marca de moda global pueden rendir homenaje a su fundador en la ciudad que lo vio nacer.

Cuatro de los bisnietos de Gucci estuvieron presentes el jueves en la ceremonia de inauguración de la plaza —que ofrece vistas al famoso Ponte Vecchio y a la Galería Uffizi— en el 145.º aniversario del nacimiento de Gucci. También asistieron varios ejecutivos y antiguos empleados de la firma, incluida una mujer de 88 años que fue contratada por el propio Guccio.

“Gucci y Florencia son sinónimos de belleza”, declaró su bisnieta, Patrizia Gucci, a The Associated Press. “Esto significa mucho para la familia: que se le recuerde como un gran emprendedor que inventó esta marca que se ha hecho famosa en todo el mundo”.

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Florencia inauguró la Piazza Guccio Gucci para conmemorar el 145.º aniversario del fundador (Marco Bucco)

Gucci se marchó de Florencia siendo adolescente rumbo a Londres, donde trabajó como ascensorista y botones en el Hotel Savoy. Inspirado por el refinado equipaje de los clientes adinerados, regresó a Florencia para fundar su propia empresa de artículos de cuero, que en generaciones posteriores se expandió al calzado y la ropa. La familia Gucci vendió su última participación en la compañía a principios de la década de 1990.

La sede de Gucci permanece en Florencia. En otra parte de la ciudad, la experiencia de marca Gucci Garden incluye un museo, una boutique y un restaurante en la Piazza della Signoria.

A través de sus múltiples encarnaciones, Gucci ha mantenido su relevancia cultural, desde las pasarelas hasta las alfombras rojas y la música popular. El debut en pasarela del nuevo director creativo de Gucci, Demna, fue uno de los más esperados de la reciente Semana de la Moda de Milán en febrero.