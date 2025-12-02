Los mercados navideños que no te puedes perder este diciembre en Puerto Rico
Echa un vistazo a los “spots” para conseguir el regalo perfecto esta Navidad
2 de diciembre de 2025 - 11:10 AM
Llegó la época festiva y, con ella, los momentos para compartir en familia y, por qué no, demostrar nuestro aprecio a quienes nos rodean con un detalle que les recuerde que pensamos en ellos. Y más allá de visitar los centros comerciales, ya comenzaron los mercados navideños en distintas partes de la isla, donde uno puede darse la vuelta sin el bullicio y estrés de las tiendas por departamento, en búsqueda del obsequio ideal. Y si es apoyando lo local, ¡muchísimo mejor!
A continuación, Magacín te presenta un listado con los mercados navideños que se estarán llevando a cabo durante el mes de diciembre.
Lugar: Plazoleta del Banco Popular
Fechas: Jueves, 4 de diciembre — 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Viernes, 5 de diciembre — 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Museo de Arte y Diseño de Miramar
Fecha: Sábado, 6 de diciembre
Horario: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Calle Cerra, Santurce
Fecha: Sábado, 6 de diciembre
Horario: 11:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Fundación por la Arquitectura, Calle del Parque, Santurce
Fechas: Sábado 6 y domingo 7 de diciembre
Horario: Desde las 10:00 a.m.
Lugar: Casa Pueblo, Adjuntas
Fecha: Domingo, 14 de diciembre
Horario: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Yoga Patio, Viejo San Juan
Fecha: Domingo, 14 de diciembre
Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Centro de Convenciones
Fecha: Domingo, 14 de diciembre
Lugar: Parque Luis Muñoz Rivera, San Juan
Fecha: 20 al 25 de diciembre
Horario: 11:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Ciudadela Parque de Santurce
Fecha: 21 de diciembre
Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Laguna de Condado (parque Jaime Benítez
Fecha: 28 de diciembre
Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
La Navidad, no solo se trata de comprar, sino también de disfrutar el proceso mientras se busca ese detalle único y especial. ¡Regala local!
