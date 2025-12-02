Opinión
Los mercados navideños que no te puedes perder este diciembre en Puerto Rico

Echa un vistazo a los “spots” para conseguir el regalo perfecto esta Navidad

2 de diciembre de 2025 - 11:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo del recorrido por el Gran Mercado Navideño en el Parque Luis Muñoz Rivera en Puerta de Tierra. En la foto Normarie Román de la boutique Trec. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Llegó la época festiva y, con ella, los momentos para compartir en familia y, por qué no, demostrar nuestro aprecio a quienes nos rodean con un detalle que les recuerde que pensamos en ellos. Y más allá de visitar los centros comerciales, ya comenzaron los mercados navideños en distintas partes de la isla, donde uno puede darse la vuelta sin el bullicio y estrés de las tiendas por departamento, en búsqueda del obsequio ideal. Y si es apoyando lo local, ¡muchísimo mejor!

A continuación, Magacín te presenta un listado con los mercados navideños que se estarán llevando a cabo durante el mes de diciembre.

La Marina Farmer Market

Lugar: Plazoleta del Banco Popular

Fechas: Jueves, 4 de diciembre — 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Viernes, 5 de diciembre — 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Navidad en el MADMi

Lugar: Museo de Arte y Diseño de Miramar

Fecha: Sábado, 6 de diciembre

Horario: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Mercado Local Jolgorio Market

Lugar: Calle Cerra, Santurce

Fecha: Sábado, 6 de diciembre

Horario: 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Arquibazar – Edición Navideña 2025

Lugar: Fundación por la Arquitectura, Calle del Parque, Santurce

Fechas: Sábado 6 y domingo 7 de diciembre

Horario: Desde las 10:00 a.m.

Feria Calle Navidad

Lugar: Casa Pueblo, Adjuntas

Fecha: Domingo, 14 de diciembre

Horario: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Mercado Navideño

Lugar: Yoga Patio, Viejo San Juan

Fecha: Domingo, 14 de diciembre

Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Navimarket

Lugar: Centro de Convenciones

Fecha: Domingo, 14 de diciembre

Gran Mercado Navideño

Lugar: Parque Luis Muñoz Rivera, San Juan

Fecha: 20 al 25 de diciembre

Horario: 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Mercado Agrícola

Lugar: Ciudadela Parque de Santurce

Fecha: 21 de diciembre

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La ñapita market

Lugar: Laguna de Condado (parque Jaime Benítez

Fecha: 28 de diciembre

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La Navidad, no solo se trata de comprar, sino también de disfrutar el proceso mientras se busca ese detalle único y especial. ¡Regala local!

ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
