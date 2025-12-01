Oscar de la Renta: República Dominicana será testigo de sus 60 años en la moda

La casa Oscar de la Renta prepara un acontecimiento histórico. Por primera vez, la firma celebrará un aniversario en la República Dominicana, y lo hará con un evento sin precedentes en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, cuna de la inspiración y los afectos del diseñador.

Este próximo 17 de diciembre, la marca presentará una velada que combina moda, patrimonio cultural y celebración: un desfile especial con la colección Pre-Otoño 2026, seguido de una gala inmersiva en cinco espacios artísticos dentro de la Fortaleza Ozama.

Un homenaje a sus raíces dominicanas

El evento se concibe como un tributo directo a Óscar de la Renta, a su legado y a los lugares que marcaron su vida en República Dominicana. La pasarela estará acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional, que aportará una atmósfera majestuosa a la presentación.

Tras el desfile, los invitados se trasladarán a una gala diseñada por David Monn, reconocido por producir eventos de alto nivel en Nueva York, Londres y Medio Oriente. Los cinco ambientes inmersivos reinterpretarán las distintas moradas del diseñador en el país, desde el Caribe profundo hasta la Ciudad Colonial. La producción ejecutiva está a cargo de Rodolfo Madera.

