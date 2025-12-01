Opinión
Oscar de la Renta: República Dominicana será testigo de sus 60 años en la moda

Por primera vez, la casa de moda celebrará su aniversario en la tierra natal del legendario diseñador

1 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Archivo
El evento se concibe como un tributo directo a Óscar de la Renta, a su legado y a los lugares que marcaron su vida
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La casa Oscar de la Renta prepara un acontecimiento histórico. Por primera vez, la firma celebrará un aniversario en la República Dominicana, y lo hará con un evento sin precedentes en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, cuna de la inspiración y los afectos del diseñador.

Este próximo 17 de diciembre, la marca presentará una velada que combina moda, patrimonio cultural y celebración: un desfile especial con la colección Pre-Otoño 2026, seguido de una gala inmersiva en cinco espacios artísticos dentro de la Fortaleza Ozama.

Un homenaje a sus raíces dominicanas

El evento se concibe como un tributo directo a Óscar de la Renta, a su legado y a los lugares que marcaron su vida en República Dominicana. La pasarela estará acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional, que aportará una atmósfera majestuosa a la presentación.

Tras el desfile, los invitados se trasladarán a una gala diseñada por David Monn, reconocido por producir eventos de alto nivel en Nueva York, Londres y Medio Oriente. Los cinco ambientes inmersivos reinterpretarán las distintas moradas del diseñador en el país, desde el Caribe profundo hasta la Ciudad Colonial. La producción ejecutiva está a cargo de Rodolfo Madera.

Oscar de la Renta, el sofisticado diseñador de modas que dio forma al ropero de socialités y estrellas de cine por más de cuatro décadas, falleció. Tenía 82 años. (AP)El ícono dominicano estuvo entre un grupo de diseñadores que incluyó a Bill Blass y Geoffrey Beene y que ayudó a definir el estilo americano. (EFE)De la Renta se especializaba en diseñar para amigas, damas de sociedad y vecinas, pero también tenía fragancias y licencias de accesorios para el público en general. (AP)
1 / 8 | Oscar de la Renta: diseñador de sociedad. Oscar de la Renta, el sofisticado diseñador de modas que dio forma al ropero de socialités y estrellas de cine por más de cuatro décadas, falleció. Tenía 82 años. (AP)
