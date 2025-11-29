Pino Montesdeoca: la modelo que rompe el espejo de la edad

Entre portadas, campañas internacionales y apariciones en producciones audiovisuales, la modelo española ha sumado un nuevo hito a su trayectoria: la publicación de un libro en el que reivindica la madurez como una etapa luminosa y llena de posibilidades; “La edad es solo un número. La actitud lo es todo”, explicó en entrevista con EFE.

A los 59 años, Pino Montesdeoca, convertida en uno de los referentes más visibles del modelaje senior, defiende en esa obra su filosofía vital: la aceptación del cuerpo y la libertad de envejecer sin ocultarlo, el mismo mensaje que proyecta en cada trabajo: la belleza no desaparece con el tiempo, solo cambia de forma, y puede es una herramienta poderosa cuando se abraza con autenticidad.

“Una tiene que pensar en quizás que es lo que más rabia le da de sí misma, en lo que incluso ha sido un complejo, y convertirlo en eso que la diferencia de los demás, sobre todo, en una era en la que todo el mundo trata de tener los mismos rasgos”, dice a EFE la modelo canaria antes de salir en pasarela en Lanzarote Fashion Weekend.

PUBLICIDAD

Pino Montesdeoca (Agencia EFE)

Es quizás esa actitud potente e irreverente la que ha hecho de la modelo un emblema que va mucho más allá de la estética. Su posición en la industria y su creciente relevancia cultural se afianzan ahora dos frentes: la imagen y la palabra, que entrelaza en una agenda frenética.

Ha sido homenajeada como invitada especial en Lanzarote Fashion Weekend, la iniciativa que se consolida como referente de moda insular, y también ha presentado su nuevo libro, donde recoge la esencia que la hace única y con la que también inspira a cientos de mujeres.

Pino Montesdeoca (Agencia EFE)

La presencia de Montesdeoca en proyectos de distinta naturaleza ha configurado un fenómeno poco habitual en un sector tradicionalmente vinculado a la juventud. Su historia, tejida entre azar y determinación, se ha convertido en una referencia para quienes buscan nuevas narrativas en torno al envejecimiento.

Fuera de estereotipos

Su irrupción tardía y su consolidación como figura destacada ilustran un debate vigente: la necesidad de ampliar los referentes femeninos en un contexto donde la madurez había sido relegada durante décadas.

“Más que una modelo, soy una opción de mujer. Lo que intento hacer es llegar con mi pelo blanco, mis arrugas y mi esencia para decir que no pasa nada, al contrario, que esto mola mucho”, explicó.

En esa frase se concentra el corazón de su discurso y la clave de por qué se ha convertido en una presencia tan reconocible: ofrece otra mirada, un modo distinto de relacionarse con la imagen, sin nostalgia por lo que fue ni rechazo hacia lo que es.

PUBLICIDAD

Su entrada en el sector, que se produjo a los 53 años, estuvo marcada por un momento personal complejo. Tras superar una enfermedad grave, su hija y la pareja de esta le propusieron realizar una sesión fotográfica que cambiaría el rumbo de su vida.

Pino Montesdeoca (Agencia EFE)

Aquellas imágenes llegaron a la Agencia Wanted, que continúa representándola, y dieron paso a una sucesión de encargos que la situaron en un circuito profesional impensable pocos años antes.

“Ofrezco eso que soy yo, y parece ser que funciona; ser tú misma siempre funciona”, señala. La naturalidad es el eje central de su propuesta, una autenticidad que se refleja tanto en la forma de trabajar como en el mensaje que transmite.

Montesdeoca ha protagonizado reportajes en publicaciones de prestigio, ha colaborado en campañas de grandes firmas cosméticas y ha participado en desfiles en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. También ha formado parte de rodajes, como la segunda temporada de la serie ‘Sky Rojo’, en la que compartió escena con Miguel Ángel Silvestre, ampliando así su presencia en el ámbito audiovisual.

“No me considero tanto una modelo como un tipo de mujer, una opción que existe y además debería enseñarse y entrar en el mercado; las mujeres que deciden dejarse su pelo natural y aceptar sus arrugas”, afirma.

Una declaración de amor propio

Su reivindicación, dirigida a una industria que avanza aún de forma irregular hacia la diversidad, coloca sobre la mesa la necesidad de representar a mujeres que hace tiempo quedaron fuera del marco habitual de la moda.

“Mírate bien al espejo, en pelotas, y empieza a darle la vuelta a la tortilla. Sí, quizás tu cuerpo está flácido, pero te funciona, te lleva a donde quieres y te sostiene. Disfruta de lo que te da ese templo que es tu cuerpo, y si consigues quererlo, ahí es donde empieza la vida”, afirma.

PUBLICIDAD

Esta perspectiva, que combina franqueza y una visión profundamente humanista, ha encontrado eco en muchas mujeres que ven en su figura una forma distinta de habitar la edad. Su día a día combina sesiones fotográficas, desfiles y rodajes. Cada proyecto representa para ella un reto y una oportunidad de aprendizaje.

“Cada cosa que hago es una nueva experiencia y un reto. Siempre pienso si podré hacerlo bien… y resulta que voy, hago el trabajo y todos tan contentos. Y yo más aún”, comenta. Esa curiosidad constante y esa disposición a enfrentarse a lo desconocido se han convertido en rasgos fundamentales de su perfil profesional.

Entre todas las vertientes de su trabajo, la fotografía ocupa un lugar especial. “Encuentras muchas cosas bonitas de ti misma cuando alguien te mira desde sus ojos”, confiesa. Esa mirada externa, capaz de captar gestos y matices que a veces pasan desapercibidos en el espejo, tiene para ella un valor casi revelador.

Montesdeoca es consciente de que la industria sigue siendo exigente y que la diversidad apenas ha comenzado a consolidarse. A pesar de ello, ha encontrado en ese escenario una oportunidad para reivindicar la aceptación personal como herramienta de transformación.

“Hay cosas que no cambian en la vida, cada uno tiene lo que tiene, y ahí no hay secreto”, reflexiona. Para ella, el verdadero cambio reside en la percepción individual, en convertir aquello que se considera un defecto en un rasgo singular.

“Uno debería aceptar, aprovecharse e incluso abusar de aquello que siempre ha considerado defecto, para convertirlo en una cualidad única. Mira a Barbra Streisand, criticaban sus ojos hundidos, pero ella explotó su color. Si te aceptas y te quieres, las cosas acabarán siendo bonitas.”

PUBLICIDAD

Esa convicción, que también impregna su libro, ha sido el hilo conductor de su trayectoria. La obra, presentada recientemente, funciona como una extensión natural de su figura pública: un testimonio personal, pero también un espacio de reflexión colectiva sobre el envejecimiento, la identidad y la relación con el propio cuerpo.

El volumen recoge episodios de su vida, ideas que ha ido madurando con el tiempo y un mensaje central: la actitud, más que la edad, determina la intensidad con la que se vive.

La relevancia de Montesdeoca se ha ampliado así más allá de la moda. Su voz, cada vez más presente en debates culturales, ha conseguido abrir una conversación necesaria sobre los referentes femeninos en la madurez.

En un sector donde la juventud fue durante décadas la medida principal para determinar el valor estético, Pino Montesdeoca demuestra que hay otras formas de contar el paso del tiempo.