Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Stefano Gabbana deja la presidencia de Dolce & Gabbana, pero mantendrá su papel creativo

El cofundador de la emblemática casa de moda dimitió de su cargo de presidente

10 de abril de 2026 - 8:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - El diseñador de moda italiano Stefano Gabbana llega a la alfombra roja para asistir a la presentación de un libro de retratos 'Milan Fashion , retratos de jugadores de fútbol' patrocinado por la marca de moda Dolce &amp; Gabbana, en el centro de Milán, Italia, 19 de mayo de 2011. (AP Photo/Luca Bruno, Archivo) (Luca Bruno)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MILÁN - Stefano Gabbana ha dimitido como presidente de la casa de moda que cofundó con Domenico Dolce, según informó la empresa el viernes.

RELACIONADAS

La dimisión de Gabbana de sus funciones de supervisión se hizo efectiva el 1 de enero. La empresa lo calificó de “evolución natural de su estructura organizativa y gobernanza’’.

Gabbana, de 63 años, seguirá desempeñando su función creativa en la empresa, según el comunicado.

Gabbana estuvo presente en el último desfile de febrero, con su musa de siempre Madonna como invitada de primera fila. Tanto él como Dolce saludaron personalmente a Madonna en su asiento después del desfile y la llevaron entre bastidores.

Dolce & Gabbana hizo su debut en la pasarela de Milán en 1985, con un enfoque en la artesanía siciliana que ha sido una piedra de toque a lo largo de los años para los diseñadores.

La marca creció en popularidad en los años 90 con sujetadores cónicos, looks con corsé y vestidos negros perfectamente entallados. Los diseñadores se han inspirado a menudo en las raíces sicilianas de Dolce, con sensuales materiales transparentes y redes para la ropa masculina, junto con brillantes estampados florales y frutales y joyas con cruces de gran tamaño.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Dolce & Gabbana
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 10 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: