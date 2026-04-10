Stefano Gabbana deja la presidencia de Dolce & Gabbana, pero mantendrá su papel creativo

MILÁN - Stefano Gabbana ha dimitido como presidente de la casa de moda que cofundó con Domenico Dolce, según informó la empresa el viernes.

La dimisión de Gabbana de sus funciones de supervisión se hizo efectiva el 1 de enero. La empresa lo calificó de “evolución natural de su estructura organizativa y gobernanza’’.

Gabbana, de 63 años, seguirá desempeñando su función creativa en la empresa, según el comunicado.

Gabbana estuvo presente en el último desfile de febrero, con su musa de siempre Madonna como invitada de primera fila. Tanto él como Dolce saludaron personalmente a Madonna en su asiento después del desfile y la llevaron entre bastidores.

Dolce & Gabbana hizo su debut en la pasarela de Milán en 1985, con un enfoque en la artesanía siciliana que ha sido una piedra de toque a lo largo de los años para los diseñadores.

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La marca creció en popularidad en los años 90 con sujetadores cónicos, looks con corsé y vestidos negros perfectamente entallados. Los diseñadores se han inspirado a menudo en las raíces sicilianas de Dolce, con sensuales materiales transparentes y redes para la ropa masculina, junto con brillantes estampados florales y frutales y joyas con cruces de gran tamaño.