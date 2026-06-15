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Reconocido diseñador de moda regresa a Target como director creativo

Entre sus labores ofrecerá orientación sobre el diseño e innovación de productos y propondrá nuevas colaboraciones

15 de junio de 2026 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Isaac Mizrahi listens as Jeffrey Banks speaks Nov. 19, 2025, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II, File) (Frank Franklin II)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Target ha contratado al diseñador y personalidad televisiva Isaac Mizrahi para un puesto de nueva creación como director creativo general, en un intento por recuperar su reputación de ofrecer ropa con estilo a precios asequibles.

En su nuevo cargo, el diseñador de moda —conocido por sus colores vivos y que irrumpió en el mundo del diseño a finales de la década de 1980— asesorará a los diseñadores de Target, ofrecerá orientación sobre el diseño e innovación de productos y propondrá nuevas colaboraciones, según informó la empresa el lunes. Target ha indicado que Mizrahi trabajará junto a Gena Fox, vicepresidenta sénior de diseño de la cadena minorista.

Con esta iniciativa, la cadena de descuento con sede en Minneapolis retoma una colaboración ya conocida. Mizrahi fue el primer gran diseñador de moda con el que Target se asoció para una colaboración de moda allá por 2002. La colaboración finalizó en 2009, según Target. La colección exclusiva de ropa y accesorios de Mizrahi para Target allanó el camino para otras colaboraciones exitosas de la cadena con otros diseñadores de renombre, desde Lilly Pulitzer hasta Missoni.

Mizrahi afirmó en un comunicado que su función consiste en “colaborar con su increíble equipo para aportar más alegría, estilo y sofisticación al diseño a través de la narración de historias, la creatividad y una experiencia de compra que resulte aún más divertida”.

Estas medidas forman parte de los esfuerzos generales de Target por revertir las ventas bajo la dirección del director ejecutivo Michael Fiddelke, quien sucedió en febrero al veterano ejecutivo Brian Cornell. Desde que Fiddelke está al frente, la empresa ha reorganizado la dirección y ha nombrado a nuevos fichajes externos, entre ellos un ejecutivo de Walmart para dirigir su red de suministro.

Target se ha centrado en renovar su oferta de moda. Por ejemplo, en el área del hogar, el 75% del surtido de artículos decorativos de la empresa será nuevo, según ha informado la propia empresa.

Target registró en mayo el mayor aumento de las ventas comparables en cuatro años, pero unas perspectivas cautelosas eclipsaron las pruebas convincentes de que los cambios impulsados por el nuevo director ejecutivo de la empresa están calando entre los clientes.

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TargetModa
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