29 de agosto de 2025
¿Sabes cuánta agua se necesita para hacer la ropa que llevas puesta?

La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo y una de las que más agua consume

29 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Las prendas de algodón y fibras naturales gastan más agua que las sintéticas. (El Universal / GDA)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

No solo la inteligencia artificial consume millones de agua al día; la industria textil también acapara gran parte de este recurso natural durante el proceso de producción de la ropa.

Desde el cultivo de los materiales hasta las texturas que se le dan a las telas, todos los pasos que implica fabricar una camisa, unos mahones o un suéter dejan una huella hídrica con consecuencias fatales para el medio ambiente.

La industria textil es una de las que más agua consume y también de las que mayores consecuencias tiene para el medio ambiente.

De acuerdo con datos de la Fundación Aquae, durante 2022, en el primer lugar de las más dañinas se encontraba la industria química con el 27%, luego la industria agroalimentaria y ganadera con un 17%, la producción de metales con el 13%, la industria minera con un 7%, la de combustión con el 5% y la de gestión de residuos con el 1%.

Sin embargo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio de 2023 se informó que la industria de la moda era la segunda más contaminante del mundo.

En aquel año, se estimó un gasto de 93 mil millones de metros cúbicos de agua de manera anual, “volumen suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de personas”, indicó Rogelio Omar Corona Núñez, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

En promedio, esto cuesta hacer la ropa que llevas:

  • Camisa: De algodón, se utilizan alrededor de 713 galones de agua, indica una publicación de Agile Seller, empresa enfocada en la moda sostenible.
  • Mahones: Se requieren unos 2,642 galones de agua para producir un par, de acuerdo con un artículo publicado por la Gaceta UNAM. “Todas las industrias necesitan agua. Nuestro consumo diario representa sólo un 4%; el 96% restante es ‘agua virtual’, que se utiliza en los procesos de producción, por ejemplo, de algunas prendas y otros productos”, señala la académica Iris Neri Flores.
  • Camisas (de algodón): Para obtener 1 kilo de tela de algodón se necesitan unos 2,853 galones de agua, según la Conagua. De esa cantidad salen aproximadamente 4 camisas, por lo que cada una consume cerca de 713 galones.
  • Medias: Si están hechas de algodón, consumen en promedio entre 40 y 79 galones de agua, señala un artículo de la empresa concesionaria de servicios de agua potable Aguakan.
  • Ropa interior: Las piezas de algodón utilizan entre 106 y 158 galones de agua; mientras que las fabricadas con materiales sintéticos consumen entre 2.6 y 13 galones.

Un artículo de la Fundación Canal, con sede en España, afirma “en el caso de tejidos como el poliéster o el nylon -procedentes del petróleo- aunque necesitan menos agua, las fibras se descomponen en ella pasando a formar parte de esta como microplásticos".

Así que no solo se gasta este recurso natural en la fabricación de la ropa, sino que la mayoría de las prendas “fast fashion” contaminan el medio ambiente con pigmentos, plásticos y otros desperdicios.

