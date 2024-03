Seis mujeres comparten los ítems que las hacen sentir empoderadas

Aunque son conscientes de que su fortaleza proviene de su actitud ante la vida y a no temerles a los retos, en el Día Internacional de la Mujer seis féminas influyentes en diversas áreas comparten ese ítem de moda y belleza que también las hace sentir empoderadas.

Mía Blakeman, actriz y modelo

(WANDA LIZ VEGA)

“Para sentirme empoderada necesito comenzar el día estando cómoda en mi piel. Eso lo logro con una piel hidratada. Mi humectante de rostro y de cuerpo son los productos más importantes para sentirme bien y lista para comenzar el día”.

Ana Agosto - Coordinadora de eventos

(David Villafañe/Staff)

“Me hace sentir empoderada utilizar ‘blazer’. Para mí es una pieza que proyecta enfoque y liderazgo. Me hace sentir más elegante y poderosa. Acompañado de un pantalón de vestir, falda y hasta unos mahones, es una pieza que no falta en mi clóset. Tengo de todos los estilos y colores. Claro, lo más importante es una actitud poderosa con simpatía para que pueda hacer mi trabajo”.

Damaris Díaz - Vicepresidenta de D’Royal Bride

(Nichole Saldarriaga/ Especial para El Nuevo Día)

“Un símbolo poderoso de esa actitud son los zapatos de tacón alto que tanto amo. Recuerdo cuando vi en Nueva York unos espectaculares zapatos de tacón que me enamoraron a primera vista y me rompieron el corazón cuando vi su costo. En un principio, dudé en comprarlos por el precio, pero luego me di cuenta de que merecía esa pequeña recompensa por todo lo que había logrado: dar una buena educación a mis hijos, levantar un negocio exitoso en una industria tan competitiva y forjar un nombre respetado a base de trabajo duro y perseverancia. Así que regresé a la tienda y me los compré, sin remordimientos. Cada vez que me los pongo, esos zapatos me recuerdan el largo camino que he recorrido y todo lo que he superado para llegar hasta aquí”.

Lisa Thon - Diseñadora de moda

(Suministrada)

“Lo primero que me hace sentir empoderada cada día es el poder disfrutar de un buen café, seguido por bajar las escaleras de mi apartamento con el ‘vibe’ de Carrie Bradshaw en tacones”.

Ruby Dávila - Diseñadora y gestora de proyectos de moda

(Josian Bruno Gómez)

“Mis rizos forman parte de mi identidad y marca personal. Son mi ‘trademark’ y, al mismo tiempo, han servido de inspiración en reuniones donde he sido la única en representar mi afrodescendencia”.

Limarys Rosa - Empresaria propietaria de Y Boutique