Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tyra Banks admite una verdad incómoda en su documental

Luego de más de dos décadas, Netflix presentó el “trailer” oficial del documental “Reality Check: Inside America’s Next Top Model”

26 de enero de 2026 - 6:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La super modelo Tyra Banks fue coproductora y uno de los jueces del popular "reality show" "America's Next Top Model". (suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Para la década de los 2000, se hizo muy popular el programa tipo “reality show”, “America’s Next Top Model”, creado por la famosa top model Tyra Banks y que se basaba en buscar “top models”.

Acerca de lo que ocurrió en este popular programa lanzado en el 2003, Netflix lanzará una nueva serie documental llamada “Reality Check: Inside America’s Next Top Model”, la cual ofrece una mirada tras las cámaras del éxito que logró el referido reality show.

Esta plataforma de “live streaming” lo anunció este lunes a través de sus redes sociales, en donde informó que la fecha de lanzamiento será el 16 de febrero.

“Tyra Banks, Jay Manuel, Nigel Barker, Miss J Alexander y exconcursantes aparecen en un nuevo y explosivo documental sobre America’s Next Top Model, uno de los reality shows más populares y controvertidos de todos los tiempos”, publicó Netflix acerca del programa que tuvo 24 temporadas, desde 2003 a 2016.

El programa, que se convirtió en un fenómeno viral con una audiencia global de más de 100 millones de personas.

Luego de más de dós décadas de salir en la pantalla televisiva, la serie documental será dirigida por Mor Loushy y Daniel Sivan y consta de tres partes.

Según se informó, esta incluye entrevistas con las figuras que fueron clave en el reality show, quienes reflexionan sobre su tiempo en el programa y su legado, incluyendo los altibajos.

