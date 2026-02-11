Opinión
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Vuelve la Semana de la Moda de Nueva York con propuestas otoño-invierno

Las presentaciones comienzan hoy con Proenza Schouler, Coach, Collina Strada y Tory Burch

11 de febrero de 2026 - 1:26 PM

Los defiles seguirán hasta el lunes 16 de febrero (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) vuelve este miércoles con las propuestas para la temporada otoño-invierno 2026, precisamente después de una ola de frío que ha tenido a la población de la ciudad recluida y abrigada durante las últimas semanas.

Las presentaciones comienzan hoy con Proenza Schouler, Coach, Collina Strada o Tory Burch, así como una plataforma emergente de moda de hombre, y continuarán hasta el lunes 16 de febrero, aunque en los márgenes del calendario oficial hay una constelación de eventos paralelos.

Sin ir más lejos, el diseñador Marc Jacobs dio este lunes el pistoletazo de salida presentando su colección “Memory Loss”, en la que sorprendió con conjuntos de falda lápiz por debajo de la rodilla y suéteres, con pragmatismo frente a su habitual extravagancia.

El diseñador Marc Jacobs presentó su colección "Memory Loss"
El diseñador Marc Jacobs presentó su colección "Memory Loss" (WGSN)

“Recuperar el pasado también nos recuerda que la pérdida es inevitable y la esperanza es trabajo”, indicaban las notas de Jacobs citadas por medios especializados, que también señalaban que el diseñador hizo un homenaje a sus propias creaciones para otras marcas.

Mientras, Ralph Lauren se adelantó con un desfile el martes en el que predominó la elegancia ecuestre, con faldas largas, jerséis de cuello alto, chalecos y americanas en una paleta de dolores marrón, rematados con botas de montar hasta la rodilla y cinturones marcando la cintura.

En la propuesta de Ralph Lauren predominó la elegancia ecuestre
En la propuesta de Ralph Lauren predominó la elegancia ecuestre (WGSN)

“Me inspira la mujer que lidera con seguridad, una defensora de su individualidad y su estilo personal”, indicó Lauren en sus redes sociales sobre la colección.

La edición de febrero de la NYFW suele quedar eclipsada por las grandes citas europeas posteriores, como París y Milán, e incluso por la edición de septiembre en esta gran urbe estadounidense, pero aún así se esperan más de 60 presentaciones, incluyendo grandes nombres.

Mañana jueves, la jornada comienza con el desfile de Carolina Herrera, la marca creada por diseñadora venezolana y que desde hace varios años está bajo la batuta creativa de Wes Gordon, quien ha mantenido la elegancia y feminidad como sus señas de identidad.

Debuts esperados, homenajes cargados de emoción y propuestas que dialogan entre la experimentación y el legado marcaron la Semana de la Alta Costura de París primavera-verano 2026Jonathan Anderson debutó en la Alta Costura de Dior con una colección que reinterpreta los códigos de la casa desde una mirada contemporánea, entre siluetas escultóricas y volúmenes tipo globoFlores, relieves y capas bordadas a mano construyen una narrativa donde la tradición artesanal dialoga con una visión contemporánea de la Alta Costura.
1 / 13 | Lo que nos dejó la Semana de la Alta Costura de París. Debuts esperados, homenajes cargados de emoción y propuestas que dialogan entre la experimentación y el legado marcaron la Semana de la Alta Costura de París primavera-verano 2026 - WGSN

No es la única firma establecida en un evento cada vez más cargado de talento emergente: el veterano Michael Kors, un abanderado de la moda ‘Made un USA’, celebrará sus 45 años en moda, y también desfilará Calvin Klein, emblema del minimalismo de los 1990.

Entre las novedades señaladas, están el retorno de la marca Public School o los estrenos de Rachel Scott para Proenza Schouler; Nicola Brognano, para 7 For All Mankind, y Robert Rodriguez, para Derek Lam.

También destaca la presencia de marcas latinas como la mexicana Campillo, los dominicanos Luar y Dwarmis, o el colombiano Raúl Peñaranda, a quienes se sumarán decenas de diseñadores de la plataforma Fashion Designers of Latin America (FDLA).

